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娛樂 最新消息

蕭淑慎尪性侵旗下女特助遭重判 發長文轟「與事實明顯出入」：堅決上訴還清白

藝人蕭淑慎的丈夫梁軒安近期深陷多起桃色與金錢糾紛。（資料照，幹大事娛樂提供）藝人蕭淑慎的丈夫梁軒安近期深陷多起桃色與金錢糾紛。（資料照，幹大事娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕藝人蕭淑慎的丈夫梁軒安近期深陷多起桃色與金錢糾紛，其中一起指控他性侵旗下女藝人兼特助的案件，士林地院判決今（18日）正式出爐，梁軒安一審被重判4年10個月。得知判決後，梁軒安透過社群發出長文聲明反擊，堅稱：「第一審判決結果與我方所提出主張事實及提出之證據，與事實明顯出入。」

案件回溯至2023年11月，受害女藝人當時身兼梁軒安的私人特助，兩人具明顯上下屬關係。梁軒安遭指控利用大型活動期間，將女方帶進房內強行性侵，過程中甚至使出掐脖子、甩巴掌等暴力手段。雖然梁軒安在庭上坦承有發生性行為，但堅稱兩人是「交往關係」，還辯稱女方隔天表現正常、照常出遊。不過，法院完全不買單，士林地院更在判決中烙下重話，直言梁軒安惡行重大，即便未來上訴後才認罪，「也不宜作為減刑理由」，態度硬到不行，連最後一點後路都不給。

面對重判，梁軒安發出正式聲明自清，強調過去曾面臨六項指控，其中五項已獲不起訴處分，顯示「多數指控並非事實」。針對本案，他強硬表示：「針對本案，第一審判決結果與我方所提出主張事實及提出之證據，與事實明顯出入。」他認為部分關鍵事證未獲採納，導致法官依自由心證做出判決，強調：「我方無法接受將循上訴程序積極證明。」

梁軒安在聲明中也提到，他掌握了對話紀錄與影像資料，足以佐證互動情形與指控存在落差，並語帶玄機表示：「部分證人與當事人之間存在有特定的關係與背景。」儘管官司纏身，他不忘穩定軍心，強調目前經營的房地產投資、數位廣告以及高爾夫會館等事業均維持正常營運。他呼籲社會大眾理性看待，並表示：「我方將依法提起上訴，將透過二審程序進一步釐清事實、還原真相，以證明我的清白。」

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

梁軒安的IG回應：

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