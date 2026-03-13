自由電子報
娛樂 星座

春分小心點 2生肖要注意 健康、平安別忽略

春分小心點 2生肖要注意 健康、平安別忽略春分有民眾架設天文望遠鏡，觀測太陽黑子。（資料照，記者王善嬿攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕春分是廿四節氣中象徵萬物復甦的重要節氣。易經風水命理師謝沅瑾表示，有2個生肖需要特別注意，他補充：雖然平均運勢不錯，仍有需要注意的部分，謹慎小心就能更上一層樓。

【春分重健康】 ☆生肖虎

屬虎的人近期在事業上應該有不錯的機會，需要好好把握時機努力。不斷努力過後，可能出現「過載」的現象，如果發現入睡困難、消化系統出現狀況，或許身體已經發出警訊，提醒屬虎的人身體已經接近負擔極限。謝沅瑾提醒，千萬不要為了追逐績效而過度犧牲健康，注意飲食宜清淡並適度補充水分，多接觸綠色系居家布置或服飾配件，能幫助穩定情緒、緩解壓力。

【春分重平安】 ☆生肖豬

屬豬的人本週財運穩步提升，卻容易在外出往返時分心或恍神，無論是駕車、騎車或者步行，切記馬路如虎口，倘若注意力不集中，都容易增加風險。謝沅瑾建議外出時，不妨考慮搭乘大眾運輸工具。有時間的話，可以趁著空檔，好好把該做的事情確實完成，把生活周遭的煩心事盡量單純化，這樣就能更專心處理事情。多接觸白色系的居家布置或服飾配件，白色代表單純、清晰，讓自己能夠加強專注力。

☆民俗說法僅供參考☆

