陳美鳳重逢求婚男！當面被問「拒絕我後悔嗎」 直球回應兩人都笑了

69歲陳美鳳縱橫演藝圈逾45年，不僅累積驚人財富更擁有好人緣。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕69歲陳美鳳縱橫演藝圈超過45年，除了累積驚人財富更擁有好人緣，敬業工作之餘也樂於與粉絲們分享生活點滴，她昨（17日）與老友聚餐意外吐露一段舊情，對方當年曾向她求婚卻遭拒絕，如今再相見雙方仍是單身，對方好奇問她「有沒有後悔？」陳美鳳也當場回了3個字，兩人聽完都笑了。

陳美鳳透露，前一晚與多年老友聚餐聊天，席間對方突然提起當年向她求婚遭拒絕的往事，追問若現在回頭看「有後悔過嗎？」面對突如其來的直球發問，陳美鳳不假思索給出直率的答覆「沒有耶！」一句話頓時讓兩人都笑了出來，她也形容彼此現在的關係「剛剛好的自在」。

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恢復自由身後，陳美鳳始終維持單身，雖然身邊不乏追求者，但她坦言很享受現在的生活，往事舊情如今再被提起也能會心一笑，讓藝人方馨有感表示「浪漫的對話，依舊是朋友很棒。」陳美鳳也回應「蠻深的緣分。」不少網友紛紛感慨友情有時比愛情更長久，陳美鳳則隨即附和「友情好像比較可以一輩子。」

事實上，陳美鳳感情路曾經歷不少波折，她過去曾與劉尚謙、孟飛、製作人張富等人交往，之後與初戀男友David重逢，2003年在美國祕密結婚。婚後，陳美鳳不僅負擔David生活開銷，還出資在台灣開公司，甚至幫忙照顧David與前妻的小孩，前後金援累計高達數千萬台幣，最終兩人2012年爆出婚變，雙方纏訟長達4年，陳美鳳以支付破千萬和解金結束官司。

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