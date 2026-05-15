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賈永婕強硬反擊！表態愛台灣遭酸「抱綠大腿」 堅決立場：認同自己國家

賈永婕談及101全球直播時情緒激動，直言「我就是很在乎台灣」。（翻攝自YouTube）賈永婕談及101全球直播時情緒激動，直言「我就是很在乎台灣」。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕賈永婕接任台北101董事長將屆滿2年，期間促成美國傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）無繩索攀登台北101，此前更特地將101外牆旗幟全數換成中華民國台灣國旗，整個過程透過Netflix直播讓全球看見台灣。如今，賈永婕提及當時親自參與整體規劃，難掩激動之情表態「我就是很在乎台灣！」之際，也針對酸民亂嗆「抱綠大腿」做出強硬反擊。

賈永婕近日作客邰智源主持的YouTube節目《下班去吃飯》時坦言，當時Netflix直播畫面旁清楚標示「Taiwan」、「Taiwan Taipei 101」，所有介紹用語也都精準使用「Taiwan」，讓她相當感動。起初許多人會問何必如此在乎這些細節，賈永婕則強硬表態：「對！我就在乎，我當然在乎嘛，我真的很在乎啊！」更激動直言「在這個土地上你要認同嘛，你要認同我們自己的國家，不然咧？」

賈永婕表態認同台灣遭酸「抱綠大腿」，親自留言反擊掀起討論。（本報資料照）賈永婕表態認同台灣遭酸「抱綠大腿」，親自留言反擊掀起討論。（本報資料照）

談到當初為何敢答應如此高風險的攀登計畫，賈永婕表示自己「10秒鐘就決定要了」，雖然外界擔心可能發生意外，但她認為所有安全措施、保險與風險控管都已做到位，「當一個領導者，你不能因為怕出錯就不去做事情。」同時更霸氣表示，若真的發生問題，「那就是我來承擔！」

節目中，邰智源也不斷稱讚賈永婕接任101後，成功讓世界重新看見台灣與台北101的重要性，「101就是國家的門面，你很有勇氣！」甚至當場舉杯向她致敬「我敬我們的女英雄一杯！」對此，賈永婕則低調把功勞歸給團隊，表示真正辛苦的是所有幕後工作人員。

不過影片上架後，卻有酸民惡意貼上標籤表示「抱綠大腿的2位。」針對無禮的發言，賈永婕也親上火線直球反擊，「跟藍綠無關，我們認同的是國家民主自由！」堅定立場的一番發言立刻博得現場滿堂彩。不僅如此，有網友在看完節目後感性發聲「生長在這片土地上真的要好好愛台灣！」賈永婕也隨即附和強調「一定要！」

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