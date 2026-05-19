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娛樂 星座

小滿一到財神降臨 5星座準備數錢數到手軟

小滿期間有5星座財運飛升。（AI生成資訊）小滿期間有5星座財運飛升。（AI生成資訊）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小滿」是24節氣中的第6個節氣，也是夏季的第2個節氣。2026年節氣轉換時間點圍5月21日早上8點37分，進入小滿後，夏熟作物開始逐漸茁壯飽滿，距離成熟愈來愈近，小滿之義即帶著「小得盈滿」的成長階段。清水孟國際塔羅雲蔚老師指出，在這段時間各星座對金錢的渴望更加強力，其中有5個星座發揮天生本領，在初夏就掌握了財富密碼。

☆第5名 水瓶座

水瓶座賺錢的方式不走常規路線，你們有自己獨特的一套賺錢方式。在小滿這段期間，環境變動大，當其他人還在觀望的時候，水瓶座已經開始嘗試各種不同方式開拓自己的財路。正因如此，水瓶座可以比其他人更早看到發財機會，也更快踏進新的領域，這種另闢蹊徑的想法讓水瓶座贏在先機。

☆第4名 牡羊座

24節氣中只有小滿，沒有大滿，因此在這個未滿而快滿的時候，牡羊座敢衝、敢試的特質讓他們能夠用最快速度踏上進步的道路，反應快、出手更快，牡羊座的賺錢想法有很大可能性成真，因為主動的人先享受。

☆第3名 金牛座

隨著節氣小滿到來，一股強大的力量會注入金牛座的生活，你們會一改先前溫吞的態度，積極而勇猛的拚勁，讓戶頭數字不斷上升。這段期間對金牛座來說非常舒適，原本就對金錢特別敏感的他們，憑著有計畫、有想法、有做法，讓過去所累積的一錢都化為發財的契機。

☆第2名 巨蟹座

親切可靠的巨蟹座，在這段期間憑著真誠與細心慢慢拉近與他人之間的距離，客戶運大好的你們，能夠收穫滿滿訂單，將好人脈轉化成真金白銀。不僅如此，因為有好口碑，還會擴大客源，也開拓你們的人脈。

☆第1名 雙子座

消息靈通、反應快速的雙子做擅長說話，在小滿這段期間，雙子座會把零散資訊集中在一起，找到致富機會。這些零散的訊息來自與人交談、交換消息、接觸人脈過程中得知，如果善加利用這種能力自然能找到別人沒發現的細節。小滿給雙子座3多建議：多開口、多接觸、多發揮優勢。

《民俗說法，僅供參考，切勿過於迷信》

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