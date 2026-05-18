狄鶯「吻兒3小時」舊畫面瘋傳 羅霈穎當年一句話全說中

藝人狄鶯（右）曾帶著年僅5歲的孫安佐參加親吻大賽。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人孫鵬、狄鶯獨子孫安佐（現名：孫健豪）近日因涉嫌持有具殺傷力槍枝等重罪遭捕，愛子心切的狄鶯開直播痛哭護兒，與此同時，狄鶯過去對孫安佐的管教與寵愛也被網友挖出來。2005年狄鶯攜孫安佐上節目，足足長吻180分鐘畫面也在網路瘋傳。

當年5歲的孫安佐和狄鶯足足吻了180分鐘。（翻攝自YouTube）

2005年，當時年僅5歲的孫安佐跟著狄鶯參加親吻比賽，台上參賽者多為情侶或夫妻，他們這對母子格外顯眼。比賽哨音響起後，狄鶯與孫安佐嘴對著嘴吻了足足180分鐘（3小時），期間雙唇從未分開，畫面震撼全場。

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這段21年前的往事再度被挖出，同時有網友想起狄鶯曾透露兒子15歲還和她一起睡，直到孫安佐長出腋毛才分房；11歲還捧著媽媽胸部入睡等驚人之語。

狄鶯（右）倚在兒子孫安佐肩頭。（資料照，記者胡舜翔攝）

許多網友都認為狄鶯對孫安佐的愛，已經超越正常母愛界線，更類似將兒子視為私有物的窒息式情感綁架。

最令人震撼的是，當年已故女星羅霈穎就預言這段超越常理的扭曲母愛終將毀滅孩子，如今看著孫安佐鬧上社會新聞版面、深限法律風波，不禁讚嘆「神預言」。

狄鶯（右）和兒子孫安佐感情好。（資料照，記者胡舜翔攝）

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