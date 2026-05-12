林志玲新身分曝光 傳將接任文策院董事力挺女性創作者

林志玲傳出將接任文策院董事長。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕傳「台灣第一名模」林志玲即將成為文化內容策進院（文策院）董事，根據《鏡報》報導，林志玲已經點頭，6月底即將上任。對此，林志玲經紀人回應：「文策院明天會統一正式說明。」

51歲的林志玲向來熱心公益，2011年她成立「志玲姊姊慈善基金會」，日前又趁著母親節發出自己投身非洲人道救援的照片。根據《鏡報》報導，她即將於6月底任文策院董事，預計持續透過自己豐富的資源人脈提攜演藝圈後輩，更將扶持年輕女性影視工作者，滿滿抱負。

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林志玲將著力在扶持女性創作者，傳遞愛與溫暖力量。（資料照，記者胡舜翔攝）

去年林志玲與文策院合作，首度出席文化內容策進院（文策院）舉辦的「2025 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」，並在「TCCF PITCHING 提案大會」，以個人名義以個人名義設立「林志玲未來力量獎」，鎖定長片、動畫、紀錄片三類別，自掏腰包拿出150萬元獎金，展示她成為人母後的心境變化。

林志玲與日籍老公AKIRA結婚近7年，育有1子，她認為現在的孩子花太多時間與短影音相處，擔心受到影響，因此希望催生出以女性議題為核心的原創影視作品，傳遞愛與希望。

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