孫安佐火焰槍風暴擴大 槍管已通最重恐關10年

孫安佐在河堤測試自製火焰槍。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人孫鵬、狄鶯獨子孫安佐（現名：孫健豪）日前在社群平台發布影片，公開自己2026最新發明，只見他和前經紀人「重讀天月」陳昱中在河堤旁展現火焰槍強大火力，更開玩笑說可以用來滅鼠。檢警從孫安佐住家搜出1把霰彈槍及1把模擬槍與另把噴火槍頭，因槍枝外型宛若真槍，曝光後專案小組急忙檢視槍枝內部構造，若具有殺傷力，孫安佐恐面臨最重10年的有期徒刑。

狄鶯、孫鵬獨子孫安佐（左）住處搜出霰彈槍及模擬槍。（資料照，記者王文麟攝）

從孫安佐住處搜出的槍枝，槍管已通，專案小組立刻送交鑑定，若具有殺傷力，孫安佐這下可就大難臨頭了。現已遭羈押的孫安佐否認霰彈槍及模擬槍屬於他，表示為友人寄放，但他沒有說出「友人」身分，恐涉及幽靈抗辯，也就是說，這位「友人」是否存在尚有疑義。

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專案小組今（19）也通知23歲「秋偉」邱皓偉及22歲攝影師「佑子」到案，2人下午以被告身分移送士檢複訊，檢方訊問後以《槍砲彈藥管制條例》等罪，均以2萬元交保並限制住居。

「秋偉」邱皓偉捲進孫安佐火焰槍案，他複訊後兩萬元交保。（記者張文川攝）

「秋偉」在網路及格鬥圈頗具名氣，他也是「FOF拳願明星格鬥賽」（原「拳願娛樂格鬥賽」）創辦人兼執行長，也是綜合技擊協會理事長，在地下格鬥界頗具份量。對於孫安佐為何會秀火焰槍及持有改造槍支來源究竟為何，檢警仍在調查中。

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