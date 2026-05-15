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娛樂 最新消息

別怕忙碌！農曆4月「驛馬帶財」12生肖下半年轉運攻略

下半年轉折點？命理師揭示農曆4月「生肖運勢」懶人包：求財、桃花、避凶全攻略。（達志影像）下半年轉折點？命理師揭示農曆4月「生肖運勢」懶人包：求財、桃花、避凶全攻略。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕梅雨季節讓人心情不知不覺得既煩悶又焦躁？隨著本週日（5/17）即將進入農曆4月（至6/14），命理界的能量波動也悄然展開。風水命理師高宏寓指出，受到節氣五行與星象影響，農曆4月正處於能量醞釀的關鍵時刻，雖然「水火相濟」之勢象徵著驛馬星動與萬物覺醒，但也預示著全球局勢、股市經濟乃至自然地殼，都將面臨一波劇烈動盪。

高宏寓示警，此月份正如一場「午後雷陣雨」，不僅容易引發集體焦慮與身心失衡，更可能出現突發性的政策反轉、病毒蔓延等未知變數。他引用《易經》「水火既濟」卦象提醒，大眾在面對變局時應抱持「思患而豫防」的心態，凡事見好就收，切莫陷入低水平的循環，以長遠眼光防範未來的變故。

➤牛、猴、雞、狗

本月請勇敢跨出舒適圈，穩中求健，動中求財，宜前往北方與東北方，自有貴人相（暗）助。  在經濟學上，流動性和流通速度是創造價值的關鍵，無論是透過國際貿易、匯率波動、跨境電商、直播帶貨、異地發展、賺價差等……來為自己賺取更多獲利。

➤兔、龍、蛇、羊

本月是展現魅力的月份，長年累月的能力見真章，無論是要簽約、升遷、提案、面試、告白都是最佳時機。凡事穩紮穩打，積極參加聚會和活動，化被動為主動，優化個人品牌形象，增加能見度，為自己找尋新的合作契機及正緣（桃花貴人）。

➤鼠、虎、馬、豬

本月因月令關係，人際上易造成不必要的情緒波動及摩擦。慎防過度急躁、寄託希望、擇善固執，留意說話藝術，勿管他人閒事，做好自身本份，凡事和氣生財，宜適當休息，規劃運動、旅行來平衡身心。擺配件宜搭配綠色、白色、米白色系元素來平衡五行，增強生機與穩定度。

【專家背景．高宏寓

．專長：陽宅風水、八字、紫微、易經占卜、生肖、宗教民俗、手面相、姓名學、祖先諮詢
．媒體：《命運好好玩》命理專家、《小明星大跟班》命理專家
．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡
．豊寓島嶼風水顧問工作室：看這裡
．高宏寓老師IG：看這裡
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☆民俗說法僅供參考☆

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