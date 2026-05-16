孫安佐又被抓了！「自製火箭槍」涉危險罪 拘提到案偵訊中

孫安佐（中）在河堤測試自製火箭槍。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名藝人孫鵬與狄鶯之子孫安佐，過去在美國曾因恐攻言論遭逮捕驅逐，日前他再度於社群平台發布爭議影片。由於孫安佐在 IG 展示自製的「神級火箭槍」，並拋出「清除老鼠」等言論，引發警方高度重視。士林分局經報請檢察官指揮偵辦後，認定其行為涉嫌違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及公共危險罪，於今（16）日清晨持拘票前往其北投住家進行搜索，當場將孫安佐拘提到案，全案正由檢警深入偵訊中。

據悉，孫安佐於 14 日在 IG 上傳該段影片，雖然他在片中強調全程皆有做好安全措施，但士林分局評估後認為，其持有的噴火槍射程與威力已遠超一般民用範疇，具有實質社會危險性。檢方認為其有拘提必要，火速核發拘票。警方今日清晨拂曉出擊前往北投，孫安佐並未做出反抗，過程平和，警方現場查扣了涉案的瓦斯火槍並將人帶回分局。

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除了在北投住處將孫安佐帶回，檢警專案小組同時兵分兩路，前往新北市地區順利逮捕另一名涉案共犯。警方目前正針對該瓦斯火槍的構造、殺傷力以及兩人的犯案動機進行釐清。

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