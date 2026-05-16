自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

孫安佐又被抓了！「自製火箭槍」涉危險罪 拘提到案偵訊中

孫安佐（中）在河堤測試自製火箭槍。（本報合成圖，翻攝自IG）孫安佐（中）在河堤測試自製火箭槍。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名藝人孫鵬與狄鶯之子孫安佐，過去在美國曾因恐攻言論遭逮捕驅逐，日前他再度於社群平台發布爭議影片。由於孫安佐在 IG 展示自製的「神級火箭槍」，並拋出「清除老鼠」等言論，引發警方高度重視。士林分局經報請檢察官指揮偵辦後，認定其行為涉嫌違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及公共危險罪，於今（16）日清晨持拘票前往其北投住家進行搜索，當場將孫安佐拘提到案，全案正由檢警深入偵訊中。

據悉，孫安佐於 14 日在 IG 上傳該段影片，雖然他在片中強調全程皆有做好安全措施，但士林分局評估後認為，其持有的噴火槍射程與威力已遠超一般民用範疇，具有實質社會危險性。檢方認為其有拘提必要，火速核發拘票。警方今日清晨拂曉出擊前往北投，孫安佐並未做出反抗，過程平和，警方現場查扣了涉案的瓦斯火槍並將人帶回分局。

除了在北投住處將孫安佐帶回，檢警專案小組同時兵分兩路，前往新北市地區順利逮捕另一名涉案共犯。警方目前正針對該瓦斯火槍的構造、殺傷力以及兩人的犯案動機進行釐清。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中