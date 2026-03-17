《終極警探》布魯斯威利病情惡化 愛妻沉重發聲

布魯斯威利因罹患額顳葉失智症，目前已無法走路或開口說話。（資料照）

〔記者林南谷／綜合報導〕以《終極警探》系列電影揚名全球的好萊塢動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis），近況再度引發全球關注！

布魯斯威利家人對外透露，將於19日歡度71歲生日的布魯斯威利健康狀況急遽惡化，已經無法走路或開口說話，大批影迷心碎不已。前美國芝加哥榮民醫院心臟加護病房主任謝安民去年在臉書專頁提醒，此病症發病年齡比阿茲海默症更早、速度更快，家裡有中年人出現語言障礙或明顯個性改變，應及早就醫檢查。

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綜合外電報導，布魯斯威利妻子艾瑪近日公布將成立以夫妻為名的基金計畫，旨在提升社會對額顳葉失智症（Frontotemporal Dementia, FTD）的認識、支持研究進展，同時提供照護者資源與陪伴。

去年艾瑪亦分享照護心得，透露已和布魯斯前妻、影星黛咪摩爾（Demi Moore）及其家人達成共識，當有一天布魯斯威利過世後，將捐出他的大腦做為科學研究。

布魯斯威利2022年3月首次被公開診斷患有失語症，隨後情況持續惡化；2023年2月，醫師確認他罹患額顳葉失智症，是一種影響語言、行為和執行功能的漸進性神經退化疾病。

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