愛莉莎莎稱給了500萬！瑜伽大師怒曬378萬帳單反擊「自己算比例」

拉傑（右）表示若愛莉莎莎持續說謊，將揭露更多真相。（組合照，翻攝自IG、YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕愛莉莎莎與尼泊爾瑜珈大師拉傑（Raj Karmayogi）的分潤爭議持續延燒，就在愛莉莎莎昨深夜發布影片澄清，強調雙方早已談妥合作條件，且最終支付給拉傑的總金額約達500萬元台幣後，拉傑今（3日）凌晨隨即再透過社群平台發聲反擊，不僅痛批「我痛恨謊言」更公開一張金額高達12.6萬美元（約378萬元台幣）的帳單，要外界「自己計算比例」，雙方隔空交火再度升級。

拉傑在愛莉莎莎發布澄清影片後公開一張12.6萬美元帳單。（翻攝自IG）

拉傑凌晨時分在Instagram限時動態釋出愛莉莎莎影片中的發言截圖，並寫下「我很抱歉，我痛恨謊言，對一個誠實的人來說，說謊是最惡劣的事。」他表示，如果愛莉莎莎持續說謊，自己將不得不揭露更多真相，同時更公開一張帳單稱這是自己收到的款項紀錄，「You can calculate the percentage（你可以計算它的百分比）」，然而從他公開的文件可見，帳單載明「Nepal Yoga Performance Bonus（尼泊爾瑜珈表演獎金）」項目，金額為12.6萬美元。

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除了公開帳單外，拉傑隨後又發布另一則限時動態，回應網友質疑「若不在乎錢，為何還簽了2次合約」的說法，他對此坦言愛莉莎莎確實曾第2次與攝製團隊前往尼泊爾重拍課程，但強調當時團隊僅收取600美元（約1.88萬台幣）就同意重拍，主要是希望讓更多人接觸正宗瑜伽知識，而非為了金錢，他也表示當時因相關爭議導致愛莉莎莎遭到批評，團隊才決定再給她一次機會。

拉傑痛斥愛莉莎莎忘了善良也是有極限。（翻攝自IG）

拉傑強調，自己如今持續發聲並非因為報酬問題，而是長期感受到不被尊重，他也道出重話直言「我們白白付出了靈魂（We gave our soul for free）」、「我很善良，但她忘了善良也是有極限的。」並且再度表示，若愛莉莎莎持續說謊，自己將繼續公開更多真相。不過，目前相關內容均為拉傑單方面說法，帳單內容及雙方實際合作金額尚未獲得第三方證實。

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