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娛樂 亞洲

「我就是不回台灣怎樣」應志宏直播反擊爭議 店員一句話成亮點

為了證明自己過得很好，應志宏去吃牛排，卻自爆差點被拖出去。（翻攝自抖音）為了證明自己過得很好，應志宏去吃牛排，卻自爆差點被拖出去。（翻攝自抖音）

〔娛樂頻道／綜合報導〕舔中網紅應志宏先前被拍到疑似在街頭翻找回收物、蒐集寶特瓶維生。如今再爆話題，他為自證在中國「過得很好」，特別開直播拍攝自己前往牛排館吃飯的畫面，強調網路上的影片都是AI換臉，但直播人數一度只有10人觀看。

認為自己被刻意抹黑的應志宏在直播過程中透露自己剛走進餐廳時，差點被服務生拖出去，相關說法引發爭議。直播中應志宏說自己很久沒有做吃播，導致流量下滑，不過，直播開始後，人數也沒有攀升，一度只有10人觀看。畫面中應志宏邊吃牛排，邊與網友互動。不過他卻說，自己剛進店裡差點被服務生拖出去，隨後感謝大家送他禮物跟抖內。

舔中網紅應志宏高調剪掉台灣護照。（翻攝自抖音）舔中網紅應志宏高調剪掉台灣護照。（翻攝自抖音）

堅持「我就是不回去台灣怎麼樣」的應志宏，事實上自己也知道「現在已經沒辦法回台灣」。還指別人用AI換臉技術拍他撿寶特瓶，就是「見不得我們在這邊發達、見不得這裡生意好、賺得多、資源好，所以才一直抹黑我」。

值得一提的是，直播過程中應志宏還主動和餐廳店員聊天，他提到，許多台灣餐廳會在壽星甜點上附上寫有「Happy Birthday」或「生日快樂」字樣的巧克力裝飾，因此好奇詢問店家是否也有類似服務？沒想到店員直接回應，必須提前一天預約，店家才會提供生日蛋糕優惠。這段對話也被不少網友認為意外成為直播亮點。

應志宏直播不知道在拍什麼。（翻攝自抖音）應志宏直播不知道在拍什麼。（翻攝自抖音）

舔中網紅應志宏去年9月囂張在小紅書、抖音高調剪毀中華民國身分證、台灣護照，更公開自己拿到中國身分證，高喊「愛中國」。沒想到中國卻總是啪啪打臉，讓他下不了台。

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