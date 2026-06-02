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6月5日芒種報到 4生肖恐病痛纏身 命理師曝避厄關鍵

芒種到，夏蟬會出現脫殼景觀。（資料照，記者林良哲）芒種到，夏蟬會出現脫殼景觀。（資料照，記者林良哲）

〔娛樂頻道／綜合報導〕24節氣中的「芒種」將於6月5日登場，象徵盛夏正式揭開序幕。所謂「芒種」，意指大麥、小麥等有芒作物進入成熟期，同時也是水稻等穀物播種的重要時節。《月令七十二候集解》記載：「五月節，謂有芒之種穀可稼種」，代表一年之中農事最忙碌的階段之一。

不過，隨著高溫與濕氣同步攀升，健康問題也容易跟著找上門。命理專家楊登嵙提醒，芒種期間天氣悶熱潮濕，容易使人情緒煩躁、憂鬱，尤其有4個生肖健康運勢較弱，須特別留意身體狀況，避免病痛纏身。

芒種健康運較弱4生肖

楊登嵙指出，屬鼠、屬牛、屬馬及屬羊的人，在芒種到來後約半個月期間，小感冒、小病痛特別容易找上門，尤其脾胃、腸道及消化系統方面問題最需提高警覺。

由於濕熱天氣容易導致腸胃功能失調，因此要避免暴飲暴食或過度食用生冷食物，以免引發急性腸胃炎等不適症狀。

命理師建議，這段時間務必保持規律作息，避免熬夜，並透過適量運動幫助身體排濕與促進代謝，同時維持充足睡眠，才能降低健康風險。

此外，他也提醒，健康運較弱者應盡量避免前往醫院探病或參加喪禮等場合，並可隨身攜帶護身符，希望藉此減少負面能量干擾。

芒種代表農事忙碌季節來臨。（資料照，峨眉鄉富興茶葉產銷班提供）芒種代表農事忙碌季節來臨。（資料照，峨眉鄉富興茶葉產銷班提供）

芒種期間10天特殊禁忌曝光

楊登嵙表示，農曆五月又被稱為「毒月」，民間流傳有「九毒日」說法，包括農曆五月初五、初六、初七、十五、十六、十七以及二十五、二十六、二十七，加上五月十四日的「天地交泰日」，共計10天被視為特殊日子。

依照民俗觀念，這10天應避免過度耗損體力，部分傳統說法更建議減少性生活，以維持元氣與身體平衡。

芒種15天內還有這些禁忌

命理師指出，芒種到來後15天內，家中若有囟門尚未完全癒合的嬰幼兒，應避免剃頭，以免受到外界環境影響。

另外，由於此時白天炎熱、夜晚較涼，喜歡在戶外納涼的人也要注意溫差變化，避免受寒著涼。

芒果別吃過量 冰品也要節制

除了生活作息之外，飲食方面同樣不可輕忽。

楊登嵙表示，依部分中醫觀點，芒果屬於較容易引發敏感體質不適的水果，部分民眾食用後可能出現紅腫、搔癢等皮膚反應，因此建議適量攝取，避免一次吃太多。

而夏天最受歡迎的冰品，也要特別節制。過量食用冰冷食物容易刺激腸胃，造成身體負擔，因此消暑之餘仍要注意適可而止。

芒種養生關鍵一次看

由於夏季晝長夜短，許多人容易睡眠不足。專家建議，中午若有時間可適度午休，有助於恢復體力與降低疲勞感。

同時，高溫天氣容易大量流汗，衣物應勤洗勤換，保持皮膚清潔，並養成規律洗澡習慣。不過要特別注意，大量流汗後不宜立刻沖冷水澡，以免造成身體不適。

芒種不僅是農忙的重要節氣，也是身體最容易受到濕熱環境影響的時期。適度休息、維持良好生活習慣，才能平安迎接盛夏來臨。

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