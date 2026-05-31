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娛樂 最新消息

5/31～6/6週運出爐！ 3生肖愈忙愈有錢、3生肖雷達全開防甩鍋

雨揚老師提醒12生肖的朋友們，6月第一週逆轉氣場的開運秘訣，助大家在盛夏之際成功趨吉避凶，牢牢抓住搶錢與脫單的絕佳先機！（雨揚樂活家族提供）雨揚老師提醒12生肖的朋友們，6月第一週逆轉氣場的開運秘訣，助大家在盛夏之際成功趨吉避凶，牢牢抓住搶錢與脫單的絕佳先機！（雨揚樂活家族提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕進入盛夏，擔心小人不斷？或是投資總是差了臨門一腳？知名命理專家雨揚老師提點5/31～6/6「12生肖一週運勢」，直言本週有「3個幸運生肖」，不僅事業能見度衝上新高，甚至連走在路上都能迎來正財大爆發的絕佳時機。不過，也有某些生肖卻正悄悄步入「破財與口舌糾紛」的風暴核心，面臨被甩鍋、意外大筆支出的危機。

【牛】本週第1名

．事業★★★★★

事業氣勢強，有機會獲得上級肯定或支援。上班族適合爭取主導權與重要任務；創業者可談合作、整合資源，但合約與法規細節仍須謹慎，別因順利而疏忽。

．感情★★★★★

愛情運亮眼。單身者易遇主動示好的優質對象，曖昧關係進展迅速；有伴者不妨一起煮點四神湯或調製檸檬水，有助健脾袪濕、舒緩不適，為感情增添溫度。

．財運★★★★★

財運大吉。正財、獎金、業績或合作分潤都有機會進帳。適合把握貴人帶來的資訊與資源，但更要避開衝動投資與投機，穩健布局才能真正守住成果。

【羊】本週第2名

．事業★★★★★

事業能見度高。上班族適合提案、爭取曝光，容易因表現、形象或溝通能力受到肯定；創業者可加強品牌宣傳與客戶互動，越主動越容易被看見。

．感情★★★★★

桃花能量旺盛。單身者有望因聚會或朋友牽線，結識有好感的人；有伴者適合安排約會、旅行或共同計畫，只要別因一時患得患失而退縮，關係可明顯升溫。

．財運★★★★★

財運穩健。正財穩當，亦有機會因人脈、曝光或合作帶來額外收入。不過消費慾也偏強，容易因治裝或社交人情買單，建議先存後花，好運才不會被花掉。

【狗】本週第3名

．事業★★★★★

事業鴻運當頭，行動力強。適合外出洽談、拜訪客戶或推動跨區域合作；上班族可把握出差、上台簡報的機會展現能力；創業者有機會拓展新市場，但需管理好情緒與節奏。

．感情★★★★

感情亮眼。單身者可透過旅行、活動或朋友聚會遇到聊得來的人；有伴者需避免把工作壓力帶回家，多用陪伴取代猜測，關係會更穩固。

．財運★★★★★

財運表現亮眼。奔波越多收穫越明顯，特別有利業務、接案、外勤或跨地合作。本週也易有聚會與家庭支出，建議先規劃預算，別讓好財運被消耗。

【鼠】

．事業★★

事業壓力偏高，容易遇到急件、臨時改期或他人甩鍋。上班族處理文件與訊息時，與人交辦事項要留紀錄；創業者需盯緊出貨、合約與安全細節，低調處理可避開麻煩。

．感情★★★

感情平平。單身者雖有機會靠近曖昧對象，但要留意容易因旁人意見或誤會而出現心情起伏；有伴者說話需放柔放鬆，避免無心言語被放大解讀，穩定比浪漫更重要。

．財運★★

財運不佳。易有交通、醫療、修繕或雜項支出。投資上別聽信小道消息，也不直替人墊款。若能提前控管預算，有望降低破財、減少損失。

【虎】

．事業 ★★★

事業暢旺，雖偶有阻力，但都能迎刃而解。上班族易被派去處理棘手案件，過程辛苦卻能累積信用；創業者適合調整流程、修補漏洞，凡事預留緩衝就能順利。

．感情★★★

感情平平。單身者可能遇到行動力強卻不夠穩定的人，容易因距離或現實壓力而感到不安；有伴者少用猜測腦補，把問題講清楚，才不會越想越心累。

．財運★★

財運偏弱。容易有大筆支出，尤其與搬遷、修繕、交通、健康或物品損耗有關。不宜盲目投資，小心隨身財物與重複扣款，保留現金才有餘裕應變。

【兔】

．事業★★★★

事業逐步回穩，雖有小狀況干擾，但多能靠人情或補救措施化解。上班族適合整理流程、修正錯誤；創業者可強化客戶服務與售後細節，穩住口碑最有利。

．感情★★★

感情平穩。單身者有機會認識溫和型對象，雖然進展較慢，但可以慢慢觀察；有伴者容易因小事累積悶氣，只要主動安排相處時間，就不會讓冷淡擴大成距離。

．財運★★★★

財運穩中帶升。可透過節流、追回款項或小額副業看到成果。本週不適合大手筆購物，尤其須提防優惠帶來的衝動，以免買到不必要的東西。

【龍】 運勢

．事業★★

事業運下滑，容易遇到口舌、流程卡關或責任歸屬不清的狀況。上班族務必留存會議紀錄、合約與交辦內容；創業者需留意客訴與合作糾紛，應先釐清規則再推進。

．感情★★★★

感情甜蜜。單身者有望因朋友介紹或共同活動，認識互動佳且有好感的優質對象；有伴者宜多分享近況，少讓外界意見影響彼此的信任。

．財運★★★

財運中等，收入尚能維持。但本週不宜貪快求利，尤其合約的保證金、訂金與借貸往來都要看清楚。若有投資計畫，建議先做功課，以免因消息不明而誤判。

【蛇】

．事業★★★

事業有貴人助力，但也伴隨突發狀況與壓力。上班族可低調爭取關鍵資源，避免捲入派系鬥爭；創業者適合靠人脈或女性客群打開機會，但不宜躁進。

．感情★★★★

感情流暢。單身者容易吸引到成熟穩定或願意照顧人的對象，適合從自然互動中累積好感；有伴者若能放下防備、坦誠談心，過去的小疙瘩有望慢慢化解。

．財運★★★★

財運表現亮眼，正財穩定，也可能因貴人介紹、合作邀約或女性客戶帶來收入。不過本週仍須防範合約陷阱與衝動消費，投資宜小額試水溫，別一次押太重。

【馬】

．事業★★★

事業平平，外務與臨時任務增加。上班族可能需要支援跨部門或處理客戶端的職務；創業者可拓展新通路與新客源，但要留意時間與成本控管，避免忙到失焦。

．感情★★★

感情運普通。單身者雖有認識新人的機會，但對方未必很快表態；有伴者易因工作忙碌或家庭壓力減少互動，主動關心比等待對方猜心更有效果。

．財運★★★

財運持平。適合靠業務開發或四處奔波累積收入，但花費也容易隨之增加。交通、聚會與持家支出要先抓好預算，本週不求暴利，守住收支平衡最重要。

【猴】

．事業★★

事業壓力明顯，容易遇到責任加重或他人挑剔。上班族需避免硬碰硬，文件與交辦事項務必確認清楚；創業者不宜冒險擴張，應優先穩住團隊與客戶信任。

．感情★★

感情偏弱。單身者易遇個性強勢或節奏不合的對象，初期別太快投入；有伴者需避免因面子問題爭輸贏，少翻舊帳、多給台階，關係才不會越吵越僵。

．財運★★

財運走低。容易因人情、家務、健康或臨時損壞而破財。投資不宜衝動加碼，也要避免借錢給不熟的人。本週守財比求財重要，先把必要支出列清楚。

【雞】

．事業★★★★

事業運不錯，有推進機會，但容易伴隨體制、流程或文書壓力。上班族適合爭取更高層級的任務，但需小心合約與報表細節；創業者則要注意規範、稅務與行政疏漏。

．感情★★★★

感情順暢。單身者有望在工作往來、學習場合或社群互動中認識成熟型對象；有伴者適合討論共同目標，需注意精神較為疲憊，別把壓力帶進感情裡。

．財運★★★★

財運穩中有進。適合靠專業、人脈或表現提升收入。若有業績、接案或合作機會，可主動爭取。保健品與交通需做好預算控管，以免破財。

【豬】

．事業★★★

事業平穩，遇到難題時多能得到貴人從旁協助。上班族適合團隊合作與修補關係；創業者可經營舊客戶與口碑。不過說話要謹慎，避免捲入是非。

．感情★★★

感情平平。單身者若遇到曖昧對象，先觀察對方是否真誠；有伴者易被外界雜音干擾，應少聽旁人比較、多回到彼此的需求，越簡單溝通越能避開誤會。

．財運★★★★

財運暢通，正財穩定。合作往來也可能帶來額外收穫。本週不宜替人擔保或借款，需留意合約的細節，守住界線財運才能更穩。

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