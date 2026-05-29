《冰冰Show》歌唱賽遭疑內定！網轟「為流量傷害小朋友」白冰冰發聲了

蔡小虎。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持《超級冰冰Show》本週邀來蔡小虎以及日本演歌天后原田悠里來到節目中，帝后等級對唱讓現場猶如拉斯維加斯大秀，震撼全場；除此之外，人氣單元「超級孩子王」日前遭網友開罵「為流量傷害小朋友」質疑內定等，對此，白冰冰也回應了。

白冰冰（中）節目單元超級孩子王受到歡迎，近期因節目貼文宣傳惹網友不滿。（民視提供）

而收視保證的單元「超級孩子王」本週挑戰者林宇甄以及林宇呈合唱《祖母的話》對戰周柏霖以及周祐均的《淚酒》，不過日前節目粉專的預告貼文提到參賽者「敗陣下來」的字眼引發網友不滿，指出小朋友是因為課業因素而退賽，並非是實力不好，還重話表示：「為了流量而直接傷害兩位小朋友」、「明明是平手怎麼變成敗，這樣亂寫兩個小朋友心裡會受傷」、「你們節目這樣標題，是不是會讓更多人懷疑你們節目就是內定的，為了課業才放棄，結果被你們寫成這樣」。

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粉專隨後也將原本的貼文修改為：「既上週挑戰隊吳珉碩+張語柔，因課業壓力，無奈自動退賽，製作單位覺得十分惋惜⋯」白冰冰則緩頰，雖然擁護者網路討論辛辣又直接，也證明小朋友的高人氣，但也呼籲大家冷靜對話外，有時候有資訊錯誤或者誤植，製作團隊虛心接受指正，請大家好好說別動怒。

陽帆（左起）、原田悠里、蔡小虎、白冰冰。（民視提供）

節目重金禮聘遠從日本來的演歌天后原田悠里，一身百萬豪華和服一開場《人生一路》，演唱會等級的震撼力，讓觀眾大飽耳福，原田悠里說：「日本粉絲都有看《超級冰冰Show》也很喜歡這個節目，很高興可以來到台灣參與演唱」，這讓充當翻譯的白冰冰心花開，感謝日本觀眾的喜愛。

蔡小虎與原田悠里牽手合唱。（民視提供）

蔡小虎與原田悠里合唱《疼你若生命》（原曲：花も嵐も），唱到情深處甚至對看握手，讓主持人白冰冰跳出來阻止質問：「怎麼唱著唱出火花了？」，蔡小虎笑說遇到高手對唱、聲線又一樣的契合，自己比誰都還要開心！其中民視八點檔《阿松與阿暖》演員民雄與姚黛瑋來到節目中宣傳新戲，兩人合唱〈舊情也綿綿〉超會唱的民雄與姚黛瑋令人驚艷的好歌喉，更期待這一部大卡司、故事結構多元精彩的好戲！

民雄（左二起）與姚黛瑋宣傳《阿松與阿暖》。（民視提供）

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