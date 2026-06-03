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愛莉莎莎嗆公開所有帳單！瑜珈大師亮出分潤表喊「378萬就是全部」

愛莉莎莎與尼泊爾瑜珈大師拉傑（右）的分潤爭議持續延燒。（組合照，翻攝自IG）愛莉莎莎與尼泊爾瑜珈大師拉傑（右）的分潤爭議持續延燒。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕愛莉莎莎與尼泊爾瑜珈大師拉傑（Raj Karmayogi）的分潤爭議持續延燒，她昨（2日）深夜發布影片回應，強調拉傑所稱「只拿到1%收益」並非事實，表示最終支付給對方的總金額已超過500萬元台幣。未料，拉傑隨後接連透過社群平台反擊，不僅指控愛莉莎莎「拿走所有利潤」，更針對外界質疑公開帳單與分潤表，堅稱自己實際收到的總金額就是12.6萬美元（約378萬元台幣）。

愛莉莎莎在影片中表示，當初課程合作採保底報酬加上獎金分潤機制，後來因課程銷售成績遠超預期，團隊甚至重新談定更優渥的條件，最終支付給老師超過500萬元台幣。然而，對於愛莉莎莎的立場，拉傑隨即在該影片的留言區展開反擊，表示自己曾多次給愛莉莎莎改正的機會，並直言「真正的背叛在於妳拿走了所有利潤，卻依然不尊重我們！」強調自己教瑜珈從來不是為了金錢，而是不滿長期受到不尊重。

拉傑公開課程獎金分潤表，強調自己收到的總金額為12.6萬美元，並以此回應外界對分潤比例的質疑。（翻攝自Threads）拉傑公開課程獎金分潤表，強調自己收到的總金額為12.6萬美元，並以此回應外界對分潤比例的質疑。（翻攝自Threads）

雙方爭議隨後延燒至帳單內容，愛莉莎莎針對拉傑稍早公開的12.6萬美元帳單留言表示，該筆款項其實只是「第4期獎金分潤」，她也不甘示弱反問「還有1235期的invoice要不要一起放上來？」質疑拉傑未公開完整資料。不過，拉傑隨即再度回覆，「That’s everything including the bonus. They sent me all at once of course.（這就是全部，包含獎金在內，他們當然是一次匯給我的。）」

此時，有網友直接向拉傑詢問「Did you really only get a total of $126,000?（你真的總共只拿到12.6萬美元嗎？）」拉傑則直球回應「Yes that's correct.（是的，沒錯。）」並同步公開一份課程獎金級距表作為佐證。從拉傑公開的表格內容可見，在修正版獎勵制度下，若課程銷售達3.6萬人，總獎金金額正好為12.6萬美元，與先前公開的帳單數字一致，也是他自稱拿到的金錢總額。

目前愛莉莎莎與拉傑對於這筆12.6萬美元究竟代表單一期數獎金，還是全部合作收入仍各執一詞；愛莉莎莎主張尚有其他期數帳單未被公開，拉傑則堅稱12.6萬美元已包含所有獎金與收入。隨著雙方持續透過社群平台隔空交火，這場分潤爭議也出現更多數字攻防與證據對決。

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