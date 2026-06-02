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69歲鄭琇月辭世！公公被封「台灣最後黑道教父」 歌手女兒親揭家世

〔記者邱奕欽／台北報導〕69歲資深歌手鄭琇月昨（1日）深夜被好友楊貴媚證實，已於近日安詳辭世，噩耗令大批歌迷感到不捨。隨著外界回顧鄭琇月的歌唱生涯與人生故事，她的家族背景也再度受到關注，其中最具傳奇色彩的人物，莫過於她的公公何茂記；何茂記生前曾被外界冠上「台灣最後一位重量級黑道教父」封號，但這項說法多年來始終受到家屬否認。

鄭琇月（左）的公公何茂記曾獲封「台灣最後一位重量級黑道教父」，不過相關傳聞曾遭何以奇公開否認。（組合照，翻攝自IG、YouTube、本報資料照）鄭琇月（左）的公公何茂記曾獲封「台灣最後一位重量級黑道教父」，不過相關傳聞曾遭何以奇公開否認。（組合照，翻攝自IG、YouTube、本報資料照）

何茂記出生於台北縣土城地區，年輕時曾被日本徵召前往海南島擔任軍工，返台後因協助處理糾紛而捲入社會恩怨，之後長期旅居日本，最終在2008年不敵肝癌病逝，享壽90歲。由於何茂記在日本人脈廣泛，外傳與日本知名組織山口組及稻川會人士熟識，因此被外界賦予「地下駐日代表」、「台灣最後一位重量級黑道教父」等稱號。

不過，身為何茂記孫女、鄭琇月的歌手女兒何以奇過去曾公開澄清，強調「黑道一說一直是個誤解...」她強調爺爺與父親只是交友廣闊、講義氣又樂於幫助別人，因此受到許多人敬重，並未加入任何幫派組織。何以奇當時還幽默表示，如果有黑道角色演出機會歡迎找她，「不用教，天生自帶氣場。」

何茂記俠義一生、以台灣為念。（資料照，記者吳仁捷攝）何茂記俠義一生、以台灣為念。（資料照，記者吳仁捷攝）

事實上，何茂記的長子何英哲也曾受訪為父親平反，指出父親長年投入公益工作，擔任義消超過30年，從未涉毒，也沒有加入幫派。何英哲表示，父親旅居日本期間曾替台灣人爭取權益而入獄，但始終心繫故鄉台灣，晚年更常以長者身分，鼓勵前來請益的政治人物以民為本。如今隨著鄭琇月辭世，這段充滿傳奇色彩的家族往事，也再度被外界提起。

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