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娛樂 音樂

彭佳慧解約罹癌經紀人！許富凱曝她近況認了：我有嚇到

許富凱深情獻唱。（寬寬整合行銷提供）許富凱深情獻唱。（寬寬整合行銷提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕許富凱今天（15日）參加高雄櫻花季演出，被問到彭佳慧先前被爆出解約罹癌經紀人一事，他坦言與彭佳慧、該名經紀人都有交情，雖然有嚇到，不過還是給予祝福。

張文綺、彭佳慧一起吃飯，彭佳會露出一如既往的招牌微笑。（翻攝自張文綺臉書）張文綺、彭佳慧一起吃飯，彭佳會露出一如既往的招牌微笑。（翻攝自張文綺臉書）

張文綺（前排左）、于子育，許富凱（後排左起）、林美秀、彭佳慧一同聚會。（翻攝自張文綺臉書）張文綺（前排左）、于子育，許富凱（後排左起）、林美秀、彭佳慧一同聚會。（翻攝自張文綺臉書）

許富凱坦言，其實前幾天有跟彭佳慧等人聚會，「我不會問，她慢慢去調適，畢竟她是大姐姐，我不太敢在事情上多說什麼。」許富凱分享，其實當天彭佳慧看起來還是很好，當天去的餐廳有那卡西，彭佳慧照樣唱台語老歌、江蕙的歌曲。

許富凱在高雄櫻花季演出，頻頻與台下歌迷互動。（寬寬整合行銷提供）許富凱在高雄櫻花季演出，頻頻與台下歌迷互動。（寬寬整合行銷提供）

近來演藝圈頻傳藝人與經紀人分道揚鑣或者失和的消息，許富凱與現任經紀人合作長達15年，剛出道的時候就合作，關係親如家人。過年要發紅包，許富凱都大氣的說：「看她自己要多少，因為她家裡也有開銷。」體諒經紀人的辛苦。不過被問到如果被經紀人挪用財產？許富凱倒是看得開，直言：「挖光就挖光，我們15年一起工作，我過年都去她家打麻將。」對經紀人充滿信任。

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