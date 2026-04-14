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反町隆史香港曬恩愛 含情脈脈對望松嶋菜菜子被直擊

反町隆史香港曬恩愛 含情脈脈對望松嶋菜菜子被直擊反町隆史與松嶋菜菜子日前現身香港中環某餐廳在港媒直擊，席間反町（右）被拍到深情看著愛妻菜菜子。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕「日劇天王天后」反町隆史與松嶋菜菜子是公認模範夫妻，2人1998年因合作劇集《麻辣教師GTO》定情，2001年公開宣布婚訊，婚後育有2女，一家四口幸福美滿。

日前反町與菜菜子突襲香港，被《星島日報》獨家捕獲驚喜現身中環星級餐廳，與另3位友人密會，愛妻一族的反町更親自搶購近期最難買的名牌包包討老婆歡心。

2人1998年因合作劇集《麻辣教師GTO》定情，2001年公開宣布婚訊。（香港星島日報）2人1998年因合作劇集《麻辣教師GTO》定情，2001年公開宣布婚訊。（香港星島日報）

反町與菜菜子日前現身中環一間星級中菜餐廳聚會，當晚餐廳高朋滿座，現場氣氛熱鬧，菜菜子身穿簡約白色恤衫，以一頭清爽短髮示人，舉手投足優雅動人、仙氣十足，加上白滑緊緻的皮膚，完全看不出已年屆52歲。

菜菜子身旁的反町隆史則以全黑打扮，結實肌肉若隱若現，十足男人味，夫妻倆一黑一白，在人群中超級吸睛，吸引不少客人目光。席間反町與菜菜子除了與友人開心聊天外，也不時含情脈脈對望，舉杯暢飲時更流露老夫老妻的契合，甜蜜爆表。

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