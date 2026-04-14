反町隆史香港曬恩愛 含情脈脈對望松嶋菜菜子被直擊

反町隆史與松嶋菜菜子日前現身香港中環某餐廳在港媒直擊，席間反町（右）被拍到深情看著愛妻菜菜子。（香港星島日報）



〔記者林南谷／綜合報導〕「日劇天王天后」反町隆史與松嶋菜菜子是公認模範夫妻，2人1998年因合作劇集《麻辣教師GTO》定情，2001年公開宣布婚訊，婚後育有2女，一家四口幸福美滿。

日前反町與菜菜子突襲香港，被《星島日報》獨家捕獲驚喜現身中環星級餐廳，與另3位友人密會，愛妻一族的反町更親自搶購近期最難買的名牌包包討老婆歡心。

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2人1998年因合作劇集《麻辣教師GTO》定情，2001年公開宣布婚訊。（香港星島日報）

反町與菜菜子日前現身中環一間星級中菜餐廳聚會，當晚餐廳高朋滿座，現場氣氛熱鬧，菜菜子身穿簡約白色恤衫，以一頭清爽短髮示人，舉手投足優雅動人、仙氣十足，加上白滑緊緻的皮膚，完全看不出已年屆52歲。

菜菜子身旁的反町隆史則以全黑打扮，結實肌肉若隱若現，十足男人味，夫妻倆一黑一白，在人群中超級吸睛，吸引不少客人目光。席間反町與菜菜子除了與友人開心聊天外，也不時含情脈脈對望，舉杯暢飲時更流露老夫老妻的契合，甜蜜爆表。

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