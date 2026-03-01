自由電子報
娛樂 音樂

張棟樑認愛了！罕見公開另一半 當爸進度曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕情歌王子張棟樑唱紅多首經典情歌，感情世界卻始終低調，他在8年前罕見認愛圈外人，昨天受訪透露雙方感情依舊穩定，如今關係更像家人般自在踏實。

張棟樑受訪招認感情現況。（張棟樑第二十一個故事巡演官方提供）張棟樑受訪招認感情現況。（張棟樑第二十一個故事巡演官方提供）

張棟樑對現階段的人生狀態相當滿意，他搬回吉隆坡目前獨居生活，坦言很想養寵物作伴，無奈工作經常需要四處飛行，「真的還沒有那個勇氣。」只能暫時作罷。

張棟樑與現場歌迷合影留念。（張棟樑第二十一個故事巡演官方提供）張棟樑與現場歌迷合影留念。（張棟樑第二十一個故事巡演官方提供）

至於感情穩定是否會想升格當爸？今年44歲的他笑說，30多歲時確實比較渴望擁有孩子，如今姊姊與妹妹陸續當媽，家族新成員愈來愈多，「我發現他們都是我的小孩。」直言很享受現在自由自在的生活步調，能夠掌握屬於自己的節奏。

張棟樑在演唱會失手淚崩。（張棟樑第二十一個故事巡演官方提供）張棟樑在演唱會失手淚崩。（張棟樑第二十一個故事巡演官方提供）

張棟樑在澳門舉辦「第21個故事」巡演。（張棟樑第二十一個故事巡演官方提供）張棟樑在澳門舉辦「第21個故事」巡演。（張棟樑第二十一個故事巡演官方提供）

回顧過往因爲工作太操勞而「爆肝」，張棟樑坦言那段日子讓他學會調整步調，「現在身體非常好，也很享受可以拿捏的工作狀態。」他感恩表示：「我始終相信，是我的就是我的，不需要那麼急。能活出自己，當個快樂的藝人，我覺得很幸運。」

