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娛樂 星座

穀雨來臨溼氣重 塔羅老師點名5大星座財運開

24節氣當中的「穀雨」是春季的最後一個節氣，濕氣較重。（資料照，記者黃美珠攝）24節氣當中的「穀雨」是春季的最後一個節氣，濕氣較重。（資料照，記者黃美珠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕24節氣當中的「穀雨」是春季的最後一個節氣，穀雨日容易下雨，氣溫也常忽冷忽熱，濕氣較重。今年的穀雨落在國曆4月20日，清水孟國際塔羅雲蔚老師點名5星座將迎接最旺財運，隨著節氣變換，對於金錢的掌管與行動力增強都惠進入最有利位置。

✦第5名 天蠍座

對天蠍座的人來說，穀雨前後將帶來資源整合、共同財務、深層合作等領域有關能量，可能是合夥談判的推進，或長期佈局可見成果。

此時適合主動出擊，打破停滯局面，找到真正的出口。

✦第4名 巨蟹座

天生就懂得賺錢、守財的巨蟹座，隨穀雨到來，將有一波能量有助於支撐家庭、資產及長期儲備。

建議在不動產、家族合作、為家人投資安排等方面下功夫，將感情轉換成信任與合作，可讓財庫鎖得更緊實。

✦第3名 處女座

擅長分析的處女座，在穀雨節氣前後彷彿被上天打開了一扇窗。對重視細節的處女作來說，能過在眾多資訊當中找到真正有用且值得付出的目標。

這段時間工作京係執行、開銷收益精打細算，都能有超乎預期的效果，並且變成真實收入。

✦第2名 摩羯座

憑藉過人毅力賺錢的摩羯座，在穀雨時節星空中掌管秩序與長期回報的力量，會落在最有利的位置。

長期付出將化為具體數字，有望換來升職加薪、重要合約敲定。長久以來的耕耘，終於開花結果。

✦第1名 金牛座

穀雨節氣讓金牛座彷彿進入主場作戰，腳踏實地加上對金錢的敏感度，可以幫助金牛座一點一滴累積財富。

將賺來的錢與掌管金錢的能力互相配合，可以明顯感受到許多事如水到渠成般順利。

民俗說法，僅供參考

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