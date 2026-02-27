（專訪3-2）否認自毀容貌！「蝙蝠俠」變身「科學怪人」自嘲不是最棒演員

克里斯汀貝爾專訪影片：

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕瑪姬葛倫霍演而優則導，編劇並親自執導新片《科學新娘！》，並找來克里斯汀貝爾詮釋「科學怪人」法蘭克，被提到瑪姬說希望找來「最棒的演員」時，貝爾幽默自嘲：「很可惜她在法蘭克這個角色沒找到，但其他演員都非常棒。」然而玩笑之外，他對於接演作品的態度，其實異常嚴苛。

「我會試著說服自己拒絕每一個項目，因為我覺得如果能夠放下，就應該放下。」貝爾強調，正因為對拍電影懷抱極大的感激之情，更應該珍惜機會，努力拍出自己做過或看過最好的作品。他會刻意放大心中的懷疑——如果想到計畫取消會鬆一口氣，那就代表應該放手；但若劇本始終在腦海盤旋不去，就表示它值得投入。

並不是姿態，而是一種自我篩選機制，正如同貝爾首次讀到《科學新娘！》劇本，直呼「瘋狂又原創」。但他的第一個念頭其實是懷疑「這個角色已被無數演員詮釋，為何還要再演一次？」在貝爾心中，幾乎沒有版本能超越波利斯卡洛夫的經典演出，因此他決定在致敬經典的同時，也回到原作瑪麗雪萊的原著精神，尋找新的切入方式。

「我並不是一個高大威猛的男人，但我必須讓這個角色看起來非常高大威猛。」貝爾從身體、姿態到存在感全面設計角色。他認為，當一個能造成巨大傷害的人選擇不那麼做時，戲劇張力才真正成立。

外界關注他再度為角色改變體態，他則否認自己在追求「自毀外貌」。「我只是很享受去成為不同的人。我不想在銀幕上看起來像自己，那不是我的表演風格。」他坦言，觀眾從未期待他做自己，而是期待他成為另一個人，而這正是他最享受的部分。

「這個計畫就是一直纏著我，不肯離開。」最終，他無法對這部作品說不。《科學新娘！》將於3月4日在台上映。

