娛樂 電影

（專訪3-3）克里斯汀貝爾曝《科學新娘！》寓言 全世界所有人都有共鳴的孤獨

克里斯汀貝爾專訪影片：

上一篇：（專訪3-2）否認自毀容貌！「蝙蝠俠」變身「科學怪人」自嘲不是最棒演員

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕「蝙蝠俠」克里斯汀貝爾在新片《科學新娘！》化身科學怪人「法蘭克」，展現濃烈的孤獨感，對此他認為，世上沒有任何人不會對孤獨產生共鳴。「我們常常試圖與他人溝通，但說實話，我們很多人其實都不太擅長真正表達自己的感受。」

克里斯汀貝爾（右）和潔西伯克利在《科學新娘！》變身「怪物情侶」。（華納兄弟提供）克里斯汀貝爾（右）和潔西伯克利在《科學新娘！》變身「怪物情侶」。（華納兄弟提供）

在貝爾看來，法蘭克只是把這種狀態推向極端一個將自己隔離超過百年的角色，其心理影響可想而知，「就像一隻從未被允許與同類社交的實驗室猴子。」他形容法蘭克對愛情的想像來自黑白老電影——戴著高禮帽的紳士與淑女翩翩起舞，那是一種理想化、純粹而古典的浪漫。但當他真正遇見「科學新娘」時，卻發現對方是截然不同、充滿火焰般能量的存在。

克里斯汀貝爾（右）和潔西伯克利在《科學新娘！》亡命天崖。（華納兄弟提供）克里斯汀貝爾（右）和潔西伯克利在《科學新娘！》亡命天崖。（華納兄弟提供）

在視覺與氣質參考上，貝爾甚至想到「性手槍樂團」貝斯手席德和他的女友南西那種失控又危險的關係，也聯想到經典電影《我倆沒有明天》中邦妮與克萊德的亡命情侶形象。但這次的故事，並非雙人犯罪神話，而更像是一場由科學新娘引爆的革命。法蘭克的愛建立在謊言與誤解之上，而科學新娘則公開說出那些人們私下壓抑的感受。「這不只是愛情故事，而是一則關於被遺棄者、邊緣人與社會革命的寓言。」

克里斯汀貝爾（右）和潔西伯克利一同出席《科學新娘！》倫敦首映會。（達志影像）克里斯汀貝爾（右）和潔西伯克利一同出席《科學新娘！》倫敦首映會。（達志影像）

除了對創作的謹慎態度，貝爾也提到對人性的矛盾熱愛，「我愛人類，同時也討厭他們，但他們真的很迷人。」他也證明了，之所以能不斷蛻變，並非為了外在改變，而是源於對角色靈魂最極端、最誠實的探問。

《科學新娘！》將於3月4日在台上映。

（全文完）

