娛樂 電影

（專訪3-1）瑪姬葛倫霍從演員變導演 克里斯汀貝爾大讚「最溫柔的狠角色」

克里斯汀貝爾專訪影片：

〔記者許世穎／台北－倫敦連線專訪〕曾在《黑暗騎士》中與瑪姬葛倫霍並肩演出的克里斯汀貝爾，這次在新片《科學新娘！》化身科學怪人，再度與瑪姬合作，只是對方已從演員轉為導演。談起看見昔日搭檔坐上導演椅的感受，貝爾毫不掩飾自己的驚艷與佩服。

克里斯汀貝爾（左）和瑪姬葛倫霍再度合作《科學新娘！》，宣傳時展現好交情。（達志影像）克里斯汀貝爾（左）和瑪姬葛倫霍再度合作《科學新娘！》，宣傳時展現好交情。（達志影像）

「她擁有非常鮮明而強烈的主見。」貝爾表示，但更令他印象深刻的是，瑪姬同時懂得在適當時刻停下來，真誠地說出：「我不知道，你覺得呢？」在他眼中，這種態度才是真正的合作精神——那代表她願意與演員、與整個劇組建立實質且平等的交流關係，而不是單向指令。

貝爾特別舉瑪姬使用IMAX攝影機拍攝為例，她並非從熟悉技術的角度出發，反而因為不熟悉，而帶來嶄新的觀看方式。「某種程度上，她重新發掘了IMAX。」他認為，當創作者把工具用在原本不被預期的方式上，往往才會誕生最精彩的成果。

瑪姬葛倫霍（左）執導《科學新娘！》，找來克里斯汀貝爾化身科學怪人。（華納兄弟提供）瑪姬葛倫霍（左）執導《科學新娘！》，找來克里斯汀貝爾化身科學怪人。（華納兄弟提供）

除了技術層面，貝爾更盛讚瑪姬對演員心理的敏銳觀察，「她非常敏銳，知道演員可能需要什麼，會給出很棒又細膩的小建議，同時也給你完全的自由。」她不會在片場大聲指揮，而是以一種溫柔、幾乎低語般的方式引導演員，讓他們真正進入角色，「她擁有我聽過最溫柔的聲音，但她也是最厲害的狠角色。」直說即便在規模龐大的製作壓力下，他從未感受到來自導演的焦躁或壓迫。

由瑪姬編劇並執導的《科學新娘！》在貝爾看來不僅故事「超級強悍、徹底顛覆、非常原創」，更有信心「讓觀眾大吃一驚」。他也特別提到發行本片的華納兄弟願意投入可觀資金，支持一部讀來像邪典、大膽、冒險、充滿龐克精神的電影。

克里斯汀貝爾宣傳《科學新娘！》，接受本報專訪。（華納兄弟提供）克里斯汀貝爾宣傳《科學新娘！》，接受本報專訪。（華納兄弟提供）

「它以宏偉的方式呈現，卻同時非常私密，還有一種史詩般的規模。」在貝爾看來，這樣的創作野心與製作資源的結合，本身就是當代電影產業難得一見的冒險。《科學新娘！》將於3月4日在台上映。

（文未完待續，此為三篇之第一篇）

下一篇：（專訪3-2）否認自毀容貌！「蝙蝠俠」變身「科學怪人」自嘲不是最棒演員

點圖放大body

