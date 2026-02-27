李銘順兒子先上車後補票！一分鐘連珠炮狂罵氣炸

〔記者許世穎／台北報導〕金鐘戲王李銘順在喜劇電影《NO GOOD！歐吉桑》扮演因腰傷退休的攝影師永助，永遠看不慣年輕人的行為，不斷嘮叨卻沒人重視，在家中整天與「AcQUA源少年」成員林毓家飾演的兒子吵翻天，父子間爭執不斷，討厭老了就被看不起的感受，就連張詩盈飾演的老婆也沒轍，他坦言：「我覺得他是一個內耗型爸爸，就是什麼事情都要管，什麼事情都要以他的角度、以他的想法去執行，這個是我最不想當的那種爸爸。」

林毓家（左）在《NO GOOD！歐吉桑》與李銘順上演一分鐘連珠炮互罵。（萬騰文化創意提供）

李銘順在片中是兒子眼中倚老賣老的父親，愛下指導棋，又固執無法溝通，老是喜歡問東問西，說不過就開始大小聲「蛤！蛤！蛤！」令人發瘋。然而，對父親來說，兒子瞞著他私下報考留學美國攻讀導演，錄取通知書都寄來家裡了，他事前完全不知情，簡直是「先上車後補票」，當然不開心，更覺得自己也曾經是個拍片人攝影師，想當導演就近跟老爸學就好了，直呼：「我先教你幾年，再磨幾年不是很好嗎？導演（人脈）我也有資源啊！」兩人在片中有精彩的一分鐘連珠砲大吵架，拍案叫絕，另有一場父子大和解，讓人見到動人的父子情。

該片直戳中年男人的真實寫照，其中一大難題就是面對正值青春期的孩子，這也是一般家庭真實發生的情況。李銘順認為青春期的孩子有理想、有想法，帶有一些叛逆，有自己的想法，一定要走自己的路，「我也會希望未來我的孩子是像他這樣，有理想的，我一定會支持他，但偏偏片中的爸爸會跟兒子作對！」他坦言，當時吵架戲還蠻激烈的，真的被林毓家逼到很不爽，「我覺得有達到彼此不爽彼此的程度，再加上有挑戰彼此的感覺！」對於同門師弟林毓家，他讚譽有加，「我一直都覺得毓家是很有表演天賦的年輕人，也希望在未來可以看到他有好的發展。」

李銘順在新片《NO GOOD！歐吉桑》精準詮釋傳統家庭父親不擅於情緒管理的一面。（萬騰文化創意提供）

片中李銘順精準詮釋傳統家庭父親的面貌，但他認為本質上這個角色仍是個負責任的父親，「只是有時候負責任過頭之後，就是內耗了，所以我覺得每一個爸爸都要自己去拿捏最適合的平衡點。」這也是他願意接演的原因，希望觀眾看完會有共鳴，帶來一些啟發。

現實生活中，李銘順與范文芳育有11歲兒子Zed，一家三口幸福甜蜜。身為父親的他也會遇到兒子隱瞞秘密的時候，他選擇讓兒子保有自己的秘密，「但是在某些事情上，比如說兒子在成長的過程中的碰到挫折或是不開心，我就會希望兒子可以跟我分享秘密，讓我們這些大人來引導他，教他如何舒壓，或是協助解除心理上的不開心，我覺得這是很重要的，我可以讓他自己有秘密，絕對可以的，每一個人一定有秘密的。」《NO GOOD！歐吉桑》將於4月10日在台上映。

