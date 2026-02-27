自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李銘順兒子先上車後補票！一分鐘連珠炮狂罵氣炸

〔記者許世穎／台北報導〕金鐘戲王李銘順在喜劇電影《NO GOOD！歐吉桑》扮演因腰傷退休的攝影師永助，永遠看不慣年輕人的行為，不斷嘮叨卻沒人重視，在家中整天與「AcQUA源少年」成員林毓家飾演的兒子吵翻天，父子間爭執不斷，討厭老了就被看不起的感受，就連張詩盈飾演的老婆也沒轍，他坦言：「我覺得他是一個內耗型爸爸，就是什麼事情都要管，什麼事情都要以他的角度、以他的想法去執行，這個是我最不想當的那種爸爸。」

林毓家（左）在《NO GOOD！歐吉桑》與李銘順上演一分鐘連珠炮互罵。（萬騰文化創意提供）林毓家（左）在《NO GOOD！歐吉桑》與李銘順上演一分鐘連珠炮互罵。（萬騰文化創意提供）

李銘順在片中是兒子眼中倚老賣老的父親，愛下指導棋，又固執無法溝通，老是喜歡問東問西，說不過就開始大小聲「蛤！蛤！蛤！」令人發瘋。然而，對父親來說，兒子瞞著他私下報考留學美國攻讀導演，錄取通知書都寄來家裡了，他事前完全不知情，簡直是「先上車後補票」，當然不開心，更覺得自己也曾經是個拍片人攝影師，想當導演就近跟老爸學就好了，直呼：「我先教你幾年，再磨幾年不是很好嗎？導演（人脈）我也有資源啊！」兩人在片中有精彩的一分鐘連珠砲大吵架，拍案叫絕，另有一場父子大和解，讓人見到動人的父子情。

該片直戳中年男人的真實寫照，其中一大難題就是面對正值青春期的孩子，這也是一般家庭真實發生的情況。李銘順認為青春期的孩子有理想、有想法，帶有一些叛逆，有自己的想法，一定要走自己的路，「我也會希望未來我的孩子是像他這樣，有理想的，我一定會支持他，但偏偏片中的爸爸會跟兒子作對！」他坦言，當時吵架戲還蠻激烈的，真的被林毓家逼到很不爽，「我覺得有達到彼此不爽彼此的程度，再加上有挑戰彼此的感覺！」對於同門師弟林毓家，他讚譽有加，「我一直都覺得毓家是很有表演天賦的年輕人，也希望在未來可以看到他有好的發展。」

李銘順在新片《NO GOOD！歐吉桑》精準詮釋傳統家庭父親不擅於情緒管理的一面。（萬騰文化創意提供）李銘順在新片《NO GOOD！歐吉桑》精準詮釋傳統家庭父親不擅於情緒管理的一面。（萬騰文化創意提供）

片中李銘順精準詮釋傳統家庭父親的面貌，但他認為本質上這個角色仍是個負責任的父親，「只是有時候負責任過頭之後，就是內耗了，所以我覺得每一個爸爸都要自己去拿捏最適合的平衡點。」這也是他願意接演的原因，希望觀眾看完會有共鳴，帶來一些啟發。

現實生活中，李銘順與范文芳育有11歲兒子Zed，一家三口幸福甜蜜。身為父親的他也會遇到兒子隱瞞秘密的時候，他選擇讓兒子保有自己的秘密，「但是在某些事情上，比如說兒子在成長的過程中的碰到挫折或是不開心，我就會希望兒子可以跟我分享秘密，讓我們這些大人來引導他，教他如何舒壓，或是協助解除心理上的不開心，我覺得這是很重要的，我可以讓他自己有秘密，絕對可以的，每一個人一定有秘密的。」《NO GOOD！歐吉桑》將於4月10日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中