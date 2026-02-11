（專訪3-3）《“咆哮山莊”》配角也是亮點！瑪格羅比親曝「觸動觀眾」原因

主要演員日前一同出席《“咆哮山莊”》倫敦首映會。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／專訪〕新版《“咆哮山莊”》除了瑪格羅比和雅各艾洛迪飾演的凱西與希斯克里夫，其他配角的重新詮釋，也成為導演艾莫芮德芬諾版本的一大亮點。身兼製片的瑪格指出，像「奈莉」這樣的旁觀者角色，不僅承載敘事功能，也對故事情感產生決定性影響。

上篇專訪：（專訪3-2）奧斯卡男星《“咆哮山莊”》火辣對戲 瑪格羅比猛讚雅各艾洛迪完美詮釋

周洪在《“咆哮山莊”》飾演奈莉，完美抓住了角色的多層次特質。（華納兄弟提供）

在原著中，奈莉是故事的敘事者，她的偏見、情緒和觀察穿插於每段情節之中。該角色在《“咆哮山莊”》中由周洪演出。瑪格認為，周洪完美抓住了角色的多層次特質，觀眾既能理解她的立場，又不至於完全被角色情感綁架，「她演奈莉時，不帶評判，只呈現行為與情緒，這非常高明。」

由艾莉森奧利佛飾演的伊莎貝拉，在《“咆哮山莊”》中同時帶來幽默與張力。（華納兄弟提供）

伊莎貝拉由艾莉森奧利佛飾演，她的角色在電影中同時帶來幽默與張力。瑪格羅比形容，奧利佛將角色的性壓抑、荒謬與真實感完美融合，既能讓觀眾爆笑，又能在情節轉折時引發深刻的不安與同情。這種喜劇與情感的平衡，是導演芬諾作品的特色，也讓電影觀眾在情緒上始終被牽引。

瑪格指出，這些改動的目的，是讓觀眾能真正感受到角色間的情感張力，而不是停留在單純的愛情抉擇上。每個角色的行為和決策都有合理性，觀眾既能同情，也能反思，甚至在某些情節中希望故事就此停止，卻又被角色的選擇逼向悲劇結局。

瑪格羅比主演並擔任《“咆哮山莊”》製片，親自解析片中角色細節。（華納兄弟提供）

在瑪格看來，這種多層次的角色塑造，使電影比任何單純愛情片更具張力與深度。觀眾不只是看兩個主角的愛情，還會被整個世界觀牽動，尤其旁觀者、對手與支持者的情感線索交織，會構成一個完整、充滿現代感的愛情悲劇。

雖然已於影史上有不少版本，但瑪格認為，《“咆哮山莊”》之所以能在今天重新觸動觀眾，是因為它既保留了經典的原始情感，也通過選角、角色改寫與視覺敘事，讓現代觀眾有新的共鳴角度，「每一次情緒的起伏，每一個角色的決策，都讓故事更深刻、更不可抗拒。」

《“咆哮山莊”》將於本週五（13日）暨情人節和春節檔在台上映。

（全文完，此為三篇之第三篇）

