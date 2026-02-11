（專訪3-2）奧斯卡男星《“咆哮山莊”》火辣對戲 瑪格羅比猛讚雅各艾洛迪完美詮釋

〔記者許世穎／專訪〕電影《“咆哮山莊”》的靈魂所在正是希斯克里夫與凱西兩位主角的愛情悲劇。今年入圍奧斯卡最佳男配角的雅各艾洛迪在片中詮釋希斯克里夫，瑪格羅比形容，他在片中，不只是「演出」，而是完全「化身」為角色，「他彷彿生來就該演出希斯克里夫！」。

雅各艾洛迪主演《“咆哮山莊”》是導演和瑪格羅比心目中不二人選。（華納兄弟提供）

上篇專訪：（專訪3-1）《“咆哮山莊”》性感、大膽又感性 瑪格羅比「第一次看就反覆回味」

請繼續往下閱讀...

導演艾莫芮德芬諾從一開始就將雅各視為希斯克里夫的最佳人選，她說雅各的外貌與氣質，像極了她少女時期讀書時，書封插畫中的希斯克里夫形象。瑪格指出，她本身也很喜歡這個理由，因為它帶著一種命運感，「就像角色與演員從一開始就注定相遇。」

回顧影史上對於希斯克里夫的詮釋，無論勞倫斯奧立佛、雷夫范恩斯甚至湯姆哈迪，每一位演員都為角色注入不同層次。而雅各在瑪格眼中，是這條血脈的下一個承接者，兼具強烈個性、深沉內斂，又能傳達脆弱與激情的複雜氣質，「拍攝完成後，我甚至無法無法想像下一代的希斯克里夫會是誰，因為他已經把角色完全佔據了。」

瑪格羅比（右）和雅各艾洛迪在《“咆哮山莊”》對戲火花四射。（華納兄弟提供）

兩人之間的對戲充滿化學反應，瑪格也形容她與雅各之間的火花相當自然流暢。凱西的情緒起伏、希斯克里夫的激情與怨恨，透過兩人對手戲展現得淋漓盡致。她認為「這種真實感來自演員本身的特質，而非單純的表演技巧，雅各的身體語言、眼神甚至沉默，都能精準傳達希斯克里夫的內心世界。」

同時，瑪格也談到她在飾演凱西的過程中，如何從製片視角觀察角色的設定與情緒。「我讀劇本時，就不停思考凱西的行為背後的動機，也觀察希斯克里夫如何影響她。」她表示，這種雙重視角讓她在演出中更有層次感，既能保持角色的真實，也能把觀眾帶入情緒的漩渦。

此外，兩位主演在片場的互動與信任，為電影增添了無可取代的自然感。瑪格形容這種拍攝氛圍像「天堂般」，不只是因為戲裡情感震撼，也因為戲外彼此尊重與協作的過程，讓角色的情緒更加真實可信。

瑪格羅比（右）和雅各艾洛迪日前一同出席《“咆哮山莊”》倫敦首映會。（華納兄弟提供）

瑪格也提到，這次選角不只是對角色的重塑，也是對整個經典故事的一次現代化解讀。「希斯克里夫不再只是憤怒與執念的化身，而是有血有肉、有脆弱與激情的當代英雄；凱西也不再只是單純的愛情故事女主角，而是有自主選擇和責任感的女性。」兩人共同構成一個跨越世紀、仍令人動容的愛情核心。

《“咆哮山莊”》將於本週五（13日）暨情人節和春節檔在台上映。

（文未完待續，此為三篇之第二篇）

下篇專訪：（專訪3-3）《“咆哮山莊”》配角也是亮點！瑪格羅比親曝「觸動觀眾」原因

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法