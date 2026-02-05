自由電子報
娛樂 最新消息

袁惟仁臥病多靠星友資助 版稅遭爆賣斷「無能為力」內幕曝光

袁惟仁生前多靠藝人好友伸出援手。（翻攝臉書）袁惟仁生前多靠藝人好友伸出援手。（翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深音樂人袁惟仁於2月2日病逝，享年57歲，他生前因爲腦溢血成植物人臥病8年，多靠藝人好友伸出援手資助醫藥費用及生活開銷。他曾寫下包括王菲《旋木》、那英《征服》以及陶晶瑩《離開我》等多首華語金曲，卻因為許多歌曲的版權費用早已經賣斷，無法再獲得更多的版稅收入。

陶晶瑩（右）在電台節目《陶色新聞》談及好友袁惟仁。（翻攝自Threads）陶晶瑩（右）在電台節目《陶色新聞》談及好友袁惟仁。（翻攝自Threads）

陶晶瑩日前在電台節目《陶色新聞》談及好友袁惟仁，包括她在內，還有張宇、黃韻玲、陳子鴻、巫啟賢、吳宗憲、康康等星友，這幾年從未間斷幫助袁惟仁的家人，負擔醫藥費、生活支出和孩子學費，她感嘆：「其實大家都蠻熱心，所以大家聽到都很不捨，因為大家都是同一個年代出來打拚的歌手。」

陶晶瑩也談到，袁惟仁許多經典作品的版稅早已賣斷，「就算我們再怎麼唱也無能為力，其他的不知道，他幫我寫的歌好像是賣斷了。」對於好友離世的噩耗，陶晶瑩得知消息時，一度抱著康康大哭，「他也是常來《星光大道》當評審，他跟小胖也很熟，所以我就抱著他哭，也很氣小胖，有時候不知道好好珍惜自己身體的健康。」

