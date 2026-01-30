聚餐聊到淚崩 第一代諧星揭曹西平不為人知另一面

陳鴻（右）與第一代諧星秦菲菲參加完曹西平告別式後，聚餐懷念曹西平。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人陳鴻在社群網站發文，透露自己與「台灣第一代女諧星」秦菲菲在參加「四哥」曹西平溫馨感人告別式後，聚餐時憶起的點點滴滴。這頓飯不但吃出過去的回憶，也曝光秦菲菲現在竟是東區億萬富婆的隱藏身分。

秦菲菲過去曾經是當時收視率最高的綜藝節目《綜藝一百》短劇班底之一，她在巔峰時期急流勇退，轉身投入經營早餐店。陳鴻與秦菲菲聚餐時，兩人聊到演藝圈許多先進後輩的溫暖，不禁淚崩。

秦菲菲秀出當年與曹西平合作畫面。（翻攝自臉書）

秦菲菲拿出手機分享許多過去與曹西平合作的作品集結畫面，裏頭還有兩人開心合唱的記憶。雖然秦菲菲過去大多數作品都是短句，不過她也很喜歡唱30年代上海時期老歌。她回憶起，某次和曹西平上節目，曹西平以電子琴伴奏，兩人在台上說學逗唱的畫面歷歷在目。

秦菲菲透露，私底下的曹西平不但認真努力且多才多藝，可說琴棋書畫樣樣精通。身為台灣初代小鮮肉的曹西平，有「台灣西城秀樹」美稱，〈熱情的姑娘〉、〈野性的青春〉等經典曲，都是風格前衛的動感之作。但秦菲菲印象特別深刻的是曹西平的「自律」，她說當時經常遇到曹西平游泳健身、保持身材。

秦菲菲以「前凸後翹狗公腰」形容年輕時的曹西平。（翻攝自臉書）

說著說著，秦菲菲發揮諧星天性，表示演藝圈現在還活著的人，可能只有她看過曹西平親自示範蝶式泳技。她更盛讚那時曹西平身材真的好，用「前凸後翹狗公腰」形容一點也不為過。

陳鴻訝異問：曹西平不會有偶像包袱嗎？秦菲菲感慨：「這就是四哥她最真最可愛寶貴的地方」由於兩人住得近，經常會串門子培養默契或者一起配唱練琴，設計好笑的段子，曹西平家庭環境還不錯，但不會假掰炫富。

