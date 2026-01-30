自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

聚餐聊到淚崩 第一代諧星揭曹西平不為人知另一面

陳鴻（右）與第一代諧星秦菲菲參加完曹西平告別式後，聚餐懷念曹西平。（翻攝自臉書）陳鴻（右）與第一代諧星秦菲菲參加完曹西平告別式後，聚餐懷念曹西平。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人陳鴻在社群網站發文，透露自己與「台灣第一代女諧星」秦菲菲在參加「四哥」曹西平溫馨感人告別式後，聚餐時憶起的點點滴滴。這頓飯不但吃出過去的回憶，也曝光秦菲菲現在竟是東區億萬富婆的隱藏身分。

秦菲菲過去曾經是當時收視率最高的綜藝節目《綜藝一百》短劇班底之一，她在巔峰時期急流勇退，轉身投入經營早餐店。陳鴻與秦菲菲聚餐時，兩人聊到演藝圈許多先進後輩的溫暖，不禁淚崩。

秦菲菲秀出當年與曹西平合作畫面。（翻攝自臉書）秦菲菲秀出當年與曹西平合作畫面。（翻攝自臉書）

秦菲菲拿出手機分享許多過去與曹西平合作的作品集結畫面，裏頭還有兩人開心合唱的記憶。雖然秦菲菲過去大多數作品都是短句，不過她也很喜歡唱30年代上海時期老歌。她回憶起，某次和曹西平上節目，曹西平以電子琴伴奏，兩人在台上說學逗唱的畫面歷歷在目。

秦菲菲透露，私底下的曹西平不但認真努力且多才多藝，可說琴棋書畫樣樣精通。身為台灣初代小鮮肉的曹西平，有「台灣西城秀樹」美稱，〈熱情的姑娘〉、〈野性的青春〉等經典曲，都是風格前衛的動感之作。但秦菲菲印象特別深刻的是曹西平的「自律」，她說當時經常遇到曹西平游泳健身、保持身材。

秦菲菲以「前凸後翹狗公腰」形容年輕時的曹西平。（翻攝自臉書）秦菲菲以「前凸後翹狗公腰」形容年輕時的曹西平。（翻攝自臉書）

說著說著，秦菲菲發揮諧星天性，表示演藝圈現在還活著的人，可能只有她看過曹西平親自示範蝶式泳技。她更盛讚那時曹西平身材真的好，用「前凸後翹狗公腰」形容一點也不為過。

陳鴻訝異問：曹西平不會有偶像包袱嗎？秦菲菲感慨：「這就是四哥她最真最可愛寶貴的地方」由於兩人住得近，經常會串門子培養默契或者一起配唱練琴，設計好笑的段子，曹西平家庭環境還不錯，但不會假掰炫富。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中