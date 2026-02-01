自由電子報
娛樂 最新消息

晚安小雞出獄時間曝！手寫信自爆「涉2案被通緝」返台恐被拘捕

今（1日）下午，「晚安小雞」公開一張手寫信，除了透露出獄時間，還自爆他先前有2件「探險私闖」案子沒去做筆錄，因此被台灣警察通緝。（圖擷取自「晚安小雞」臉書，本報合成）今（1日）下午，「晚安小雞」公開一張手寫信，除了透露出獄時間，還自爆他先前有2件「探險私闖」案子沒去做筆錄，因此被台灣警察通緝。（圖擷取自「晚安小雞」臉書，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「晚安小雞」（陳能釧）前年2月與同夥在柬埔寨自導自演「囚虐豬仔」，被柬國當局逮捕判處2年有期徒刑，至今仍在當地服刑中。今（1日）下午他公開一張手寫信，除了透露出獄時間，還自爆他先前有2件「探險私闖」案子沒去做筆錄，因此被台灣警察通緝，坦言他到時候搭機返台，恐在機場就被警方當場銬走。

根據「晚安小雞」在臉書粉專最新發布的貼文顯示，他在今年1月17日寫下這封手寫信，透露自己再過28天左右就能出獄，並提到他入獄後感到十分煎熬，讓他非常想念粉絲，也回憶起過去探險時的點點滴滴，「小G去過一次最可怕的地方，去過一次就不敢再去了，就是…坐牢！！！」，並形容這遠比自己中邪時還可怕。

晚安小雞接著提到，他在台灣有2件因探險行為涉及私闖的案子，由於他因為入獄無法即時返台做筆錄，所以確定自己已被台灣警方通緝，對此自嘲說，「人生第一次變通緝犯，可能回來時……在機場就被銬走了吧！」，同時他也向警方喊話，「我回台後會乖乖去做筆錄的，別銬我警察大人，我不想回來又上警車，這2年我變得很怕生了。」

晚安小雞還分享坐牢這2年的生活，基本上靠每天看書、寫字來陶冶內心，也擔心出獄後會跟社會脫節，並強調自己明白所有的問題都必須去面對，同時也向家人與粉絲們致歉。此外，晚安小雞補充自己希望盡快回歸直播圈，還表示接下來想要拍電影，目前正在籌備中，「畢業證書快拿到了，小雞也快留學回來了，哥姐們再等等我喔！」

點圖放大header
點圖放大body

