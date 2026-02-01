TWS唱一半驚傳場館全黑！台粉「手機燈海」照亮高流：以為是彩蛋

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國團體「TWS」昨天（31日）起一連兩天在高雄流行音樂中心開唱，今天第二天的演出依舊熱鬧滾滾，結果歌唱到一半，整個場館烏漆麻黑，台下的42（粉絲名）一度以為是彩蛋，紛紛打開手機燈，沒想到卻是設備異常。

TWS在高流演出，場館全黑，粉絲一度以為停電了。（tws_.diary授權提供）

網上瘋傳，TWS在高流開唱第二天，演唱出道曲《plot twist》最後一兩句時，聲音突然沒了，只好由粉絲幫忙說「再見」（安呦），之後連燈光都熄滅了，大約有2、3分鐘的時間場館全黑，5名成員也試圖安撫全場粉絲。

請繼續往下閱讀...

TWS粉絲不約而同打開手機燈，畫面相當漂亮。（fufu0409授權提供）

有粉絲受訪笑說：「粉絲一開始沒發現是設備問題，以為是新橋段；而且剛好卡在最後一句，他們麥克風沒聲音，只剩下粉絲的聲音，以為是要聽粉絲唱歌」。

粉絲也透露，後續工作人員有透過廣播說明，是受到設備問題影響。另一名粉絲稱：「因為麥克風設備出狀況，所以主辦單位沒有開燈兩三分鐘調整設備。」也有現場粉絲指稱，高流並非完全停電，因為控台的電腦都是還亮著的。不過粉絲表示，並沒有影響到觀影體驗，還是順利地看完了演出，直呼是個「意外的體驗」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法