娛樂 最新消息

Melody傲慢沒禮貌 奧客行徑遭服務業連環爆

「Melody」殷悅2023年7月在臉書無預警宣布離婚消息。（翻攝自Melody IG）「Melody」殷悅2023年7月在臉書無預警宣布離婚消息。（翻攝自Melody IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Melody」殷悅（本名劉恭顯）去年辭去TVBS節目《11點熱吵店》後，開啟直播帶貨事業，出道以來營造優雅、風趣印象的她，今（2）日被爆私底下的她根本是「服務業殺手」，被控態度傲慢、咄咄逼人，業界更流出：「每次上班都祈禱別遇到她。」

《鏡週刊》報導，Melody近期從巴黎旅遊返台，有網友在Threads發文透露在班機上遇到她，意外在留言區引起航空、餐飲業人員集體告狀，指Melody對服務人員態度傲慢又惡劣。

報導指出，某位曾在高級餐廳任職的網友，控Melody用餐態度非常不客氣，服務生點錯菜咄咄逼人，要求服務生重複背誦菜單更說：「為什麼不好好記？來，你給我重複一遍？再講一次。」

此外，有人透露曾在百貨公司快打烊時目擊Melody試穿鞋子，卻將鞋子「像擲筊一樣到處扔」，試穿完畢後一雙也沒買甩頭走了，留下滿地鞋子給店員收拾；驚人的是，此人留言後引起共鳴，有網友不滿稱：「每次上班都祈禱今天別遇到她。」對此，Melody尚未做出回應。

