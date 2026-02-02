自由電子報
娛樂 最新消息

失去摯愛父親 袁惟仁女兒揭露被醫護人員提醒：可能趕不上見最後一面

〔記者陳慧玲／台北報導〕創作過許多經典歌曲，也擔任選秀節目評審的創作歌手「小胖老師」袁惟仁，今（2日）在台東病逝，享年57歲，他的女兒袁融今晚在社群分享小時候和爸爸的合照，並表示自己很愛爸爸，是種堅定且強烈的愛。

袁惟仁（右）過去抱著女兒，滿臉幸福模樣。（翻攝自IG）袁惟仁（右）過去抱著女兒，滿臉幸福模樣。（翻攝自IG）

袁惟仁女兒是個正妹，之前曾多次引起網友讚嘆，今天她談到：「嗨，所有關心我們、關心爸爸的人。上午得知消息後一直都不太好，現在還是很難受，花了一點時間沉靜，現在才能好好回應大家。」接著袁融提到：「爸爸現在不痛了，雖然一直很害怕這一天的到來，但終究還是要面對。在我心裡，爸爸一直都是一個很温柔的人，記憶中我從沒看過他發脾氣。對我來說，他是全世界最溫柔的人。」

袁惟仁（右）在女兒眼中是個溫柔的人。（翻攝自IG）袁惟仁（右）在女兒眼中是個溫柔的人。（翻攝自IG）

袁融也分享：「爸爸曾經說過，『我女兒做什麼都是對的』，他的偏愛與寵愛，一直都是我踏入新階段、嘗試新事物時最大的動力。就像我說的，他很溫柔、很善良，在我心裡，他永遠都那麼美好。」

袁惟仁女兒也談到：「上個月月初時，得知爸爸住進加護病房，於是前兩週跑了兩趟台東探望他，也在那時得知他的狀況並不樂觀。醫護人員也告知，如果我人在台北，可能趕不上見他最後一面。所以最後一次探望時，我和他說了很多這8年來他沒能參與的一切，也告訴他，不用擔心我，我長大了。」

袁融對爸爸充滿強烈的愛。（翻攝自IG）袁融對爸爸充滿強烈的愛。（翻攝自IG）

袁融說：「我很愛很愛爸爸，那是一種無庸置疑、堅定且強烈的愛。不懂事時沒多和他表達是我最大的遺憾，沒有更多需要向大家交代的了。接下來，我會好好陪他走完最後一程，也謝謝大家的關心。」

袁融社群全文。（翻攝自IG）袁融社群全文。（翻攝自IG）

