具俊曄追思會返程仍想這件事！ 友人感嘆「這是什麼樣的愛」

具俊曄與藝術總監李承道反覆檢視手稿，「熙媛的永恆軌道」歷時十個月完成。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星具俊曄昨（2）日於金寶山玫瑰園，出席亡妻「大S」徐熙媛紀念雕像「熙媛的永恆軌道」揭幕儀式，活動莊重而溫馨。藝術家好友李承道透露，具俊曄在追思會結束、返程途中，心中仍掛念日常小事，隔天要為大S準備早餐，讓他忍不住感嘆：「這是什麼樣的愛？」

具俊曄出席「大S」徐熙媛紀念雕像「熙媛的永恆軌道」揭幕儀式。（經紀公司提供）

李承道表示，揭幕儀式落幕後，他在車上問具俊曄此刻在想什麼，對方回答：「在想明天要煮什麼早餐，帶上山去……」他形容這份深情難以言喻，「這，就是具俊曄對大S的愛。」

雕像設計也充滿細節與紀念意義。李承道指出，塑像右手背上刻有與大S本人相同的紋身，一朵她與具俊曄共同擁有的小花，以及環繞手腕的三條線圈。這三條線象徵兩人每年結婚周年的承諾，具俊曄已在左手上刺下第四條線，象徵愛的延續。

此外，大S碑文中也融入雙方刺青元素，大S背上的翅膀刺青化作雕像上的羽毛，而具俊曄右肩為她刺的皇冠則加冕在英文字母「S」之上，重新組合為全新圖騰，象徵兩人的精神與情感將長久相伴金寶山。

