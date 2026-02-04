自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

具俊曄追思會返程仍想這件事！ 友人感嘆「這是什麼樣的愛」

具俊曄與藝術總監李承道反覆檢視手稿，「熙媛的永恆軌道」歷時十個月完成。（翻攝自臉書）具俊曄與藝術總監李承道反覆檢視手稿，「熙媛的永恆軌道」歷時十個月完成。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星具俊曄昨（2）日於金寶山玫瑰園，出席亡妻「大S」徐熙媛紀念雕像「熙媛的永恆軌道」揭幕儀式，活動莊重而溫馨。藝術家好友李承道透露，具俊曄在追思會結束、返程途中，心中仍掛念日常小事，隔天要為大S準備早餐，讓他忍不住感嘆：「這是什麼樣的愛？」

具俊曄出席「大S」徐熙媛紀念雕像「熙媛的永恆軌道」揭幕儀式。（經紀公司提供）具俊曄出席「大S」徐熙媛紀念雕像「熙媛的永恆軌道」揭幕儀式。（經紀公司提供）

李承道表示，揭幕儀式落幕後，他在車上問具俊曄此刻在想什麼，對方回答：「在想明天要煮什麼早餐，帶上山去……」他形容這份深情難以言喻，「這，就是具俊曄對大S的愛。」

雕像設計也充滿細節與紀念意義。李承道指出，塑像右手背上刻有與大S本人相同的紋身，一朵她與具俊曄共同擁有的小花，以及環繞手腕的三條線圈。這三條線象徵兩人每年結婚周年的承諾，具俊曄已在左手上刺下第四條線，象徵愛的延續。

此外，大S碑文中也融入雙方刺青元素，大S背上的翅膀刺青化作雕像上的羽毛，而具俊曄右肩為她刺的皇冠則加冕在英文字母「S」之上，重新組合為全新圖騰，象徵兩人的精神與情感將長久相伴金寶山。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中