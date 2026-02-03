自由電子報
馬如龍兒住家跌倒亡排除外力介入 尋獲藥袋明相驗釐清死因

馬如龍（右）的兒子黃人龍（左）驚傳意外跌倒，送醫院不治。（翻攝自臉書）馬如龍（右）的兒子黃人龍（左）驚傳意外跌倒，送醫院不治。（翻攝自臉書）

〔記者陸運鋒／新北報導〕已故資深演員馬如龍的兒子黃人龍，昨天晚間在新北中和區家中意外跌倒，其妻子返家後，發現丈夫已經失去呼吸心跳，隨即通報救護車前來，將黃送往醫院急救，雖一度恢復心跳，但仍無力回天，享年49歲，現場經警方經勘驗採證，已排除有外力介入，但屋內尋獲有慢性疾病藥袋，至於黃人龍是否因病猝死？檢警將於明日相驗後釐清。

中和警分局調查，黃人龍的薛姓妻子昨天晚間6時許，返家後發現丈夫倒臥在臥室，且右側額頭有明顯外傷，隨即致電119報案，救護人員趕抵時，發現黃已經沒有呼吸心跳，立即實施CPR心肺復甦術後，緊急送往衛福部立雙和醫院搶救，黃雖一度恢復心跳，仍於昨天晚間9時4分宣告不治。

雖然黃人龍的額頭傷勢並非致命傷，但院方為求慎重，並未開立死亡證明，而黃人龍的胞姊黃詠淇，便在今日上午10時許，致電中和分局景安派出所，詢問刑事相驗流程，警方得知此事後，派出鑑識小組前往採證，經警方勘驗後，現場並未發現外力介入及打鬥痕跡，已排除有他殺之嫌。

據了解，黃人龍有遺傳性心臟疾病、高血壓等慢性疾病，警方在屋內也有發現這些藥袋，不排除有猝死的可能，而目前黃的大體已移至殯儀館，至於確切死因，將由檢警明日進行相驗後釐清。

