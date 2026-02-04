具俊曄、大S故事「觀眾全潰堤」《名人生老病死》收視爆衝飆破4％

具俊曄、大S故事登上韓綜。（翻攝自YouTube）

〔記者鍾志均／綜合報導〕KBS韓綜《名人生老病死的秘密》（셀럽병사의 비밀）昨（3）晚播出「具俊曄、大S愛情篇」，除了主持群、觀眾哭成淚海，更將收視率送上新高點，全國收視3.1%、瞬間最高衝到4.2%，堪稱「眼淚換收視」的經典範例。

該集以大S、具俊曄的愛情為主軸，從20年前的初識，到一通電話讓緣分重新轉動，再到猝不及防的生離死別，完整鋪陳這段「現實比戲劇還戲劇」的跨國戀；節目一播出，社群掀起洗版式討論。

節目後段焦點回到徐熙媛在日本旅行期間，病情急轉直下的關鍵時刻。「醫師」李洛俊從醫學角度解析，指出她本身有心臟基礎疾病，當病毒入侵時，會引發一般人難以想像的致命連鎖反應。

韓媒報導，真正讓收視衝頂的，是關於具俊曄的近況描述。當主持人張度練轉述製作組親自確認的情況時，情緒當場潰堤落淚。

具俊曄天天到大S墓前守墓。（翻攝自YouTube）

具俊曄一年來幾乎天天前往亡妻墓前守候，他的一句話更成為當集最催淚金句：「熙媛比我更辛苦的躺在那裡，我怎麼可以不來？」這句話播出後，觀眾在即時留言區直呼「完全撐不住」。

《名人生老病死的秘密》自2024年底以季播形式登場，主打用醫學視角回望名人的生命與離別，不少觀眾表示，節目不只談「病史」，而是把愛情、失去與留下來的人，通通攤在鏡頭前。

