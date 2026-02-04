自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

具俊曄、大S故事「觀眾全潰堤」《名人生老病死》收視爆衝飆破4％

具俊曄、大S故事登上韓綜。（翻攝自YouTube）具俊曄、大S故事登上韓綜。（翻攝自YouTube）

〔記者鍾志均／綜合報導〕KBS韓綜《名人生老病死的秘密》（셀럽병사의 비밀）昨（3）晚播出「具俊曄、大S愛情篇」，除了主持群、觀眾哭成淚海，更將收視率送上新高點，全國收視3.1%、瞬間最高衝到4.2%，堪稱「眼淚換收視」的經典範例。

該集以大S、具俊曄的愛情為主軸，從20年前的初識，到一通電話讓緣分重新轉動，再到猝不及防的生離死別，完整鋪陳這段「現實比戲劇還戲劇」的跨國戀；節目一播出，社群掀起洗版式討論。

節目後段焦點回到徐熙媛在日本旅行期間，病情急轉直下的關鍵時刻。「醫師」李洛俊從醫學角度解析，指出她本身有心臟基礎疾病，當病毒入侵時，會引發一般人難以想像的致命連鎖反應。

韓媒報導，真正讓收視衝頂的，是關於具俊曄的近況描述。當主持人張度練轉述製作組親自確認的情況時，情緒當場潰堤落淚。

具俊曄天天到大S墓前守墓。（翻攝自YouTube）具俊曄天天到大S墓前守墓。（翻攝自YouTube）

具俊曄一年來幾乎天天前往亡妻墓前守候，他的一句話更成為當集最催淚金句：「熙媛比我更辛苦的躺在那裡，我怎麼可以不來？」這句話播出後，觀眾在即時留言區直呼「完全撐不住」。

《名人生老病死的秘密》自2024年底以季播形式登場，主打用醫學視角回望名人的生命與離別，不少觀眾表示，節目不只談「病史」，而是把愛情、失去與留下來的人，通通攤在鏡頭前。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中