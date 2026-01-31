自由電子報
娛樂 日韓

大S忌日將至...韓節目直擊具俊曄哀戚身影 雨中守墓低語「熙媛比我辛苦」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛辭世即將滿1年，下月2日忌日將至，丈夫具俊曄仍未走出喪妻之痛，多次被目擊獨自前往金寶山獻花、在雨中守候墓前的哀戚身影令人鼻酸。這段深情陪伴近日更被南韓節目完整記錄，不僅觀眾心碎，就連主持人張度練也當場淚崩。

韓國節目直擊雨中的具俊曄癡情守在大S墓前。（翻攝自YouTube）韓國節目直擊雨中的具俊曄癡情守在大S墓前。（翻攝自YouTube）

南韓KBS節目《名人生老病死的祕密》日前特別來台拍攝特輯，從具俊曄與大S宛如偶像劇般的愛情故事談起，回顧兩人跨越時間重逢相愛，最終卻迎來生離死別的遺憾。節目搶先曝光的預告中，具俊曄對亡妻的思念與陪伴，成為全片最令人動容的片段。製作團隊透露，具俊曄至今仍持續前往墓園陪伴大S，更將兩人的合照細心裝框，擺放在墓碑前，並透過iPad反覆播放大S生前的影像，靜靜凝視、不發一語，將思念化作無聲的陪伴。

具俊曄（右）對大S用情至深，迄今仍走不出喪妻之痛。（翻攝自IG）具俊曄（右）對大S用情至深，迄今仍走不出喪妻之痛。（翻攝自IG）

張度練在節目中轉述採訪側記時提到，當天正逢下雨，工作人員原以為具俊曄不會現身，沒想到他仍準時到場，只淡淡說了一句，「還是要來...熙媛比我更辛苦，她躺在那裡…」話說到一半情緒潰堤，眼淚不斷落下，一度無法再繼續作答，張度練回憶這段過程時同樣哽咽，數度停頓、無法繼續說下去，相關內容預計於2月3日在南韓播出。

