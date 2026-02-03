57歲尹昭德竟是「夜市公會理事長」 驕傲養出大咖律師兒

尹昭德在《豆腐媽媽》飾演夜市公會理事長「雷進達」。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕尹昭德在民視《豆腐媽媽》與首次挑戰八點檔的黃尚禾組父子檔，戲裡戲外火花十足。兩人分享角色設定，也大談拍戲現場的溫暖氛圍，讓黃尚禾直呼：「完全顛覆我對八點檔的想像。」

尹昭德在《豆腐媽媽》飾演夜市公會理事長「雷進達」。（民視提供）

尹昭德劇中飾演夜市公會理事長「雷進達」，雖然學歷不高，卻在夜市界地位崇高，最驕傲的就是有一個當律師的兒子。談到這次回歸演出八點檔，尹昭德被發現身形明顯結實不少，他笑說：「我現在一天只吃兩餐，花比較多時間運動。」更自嘲因為年紀漸長，怕代謝變慢，「所以要有自知之明」，一席話逗得現場笑聲不斷。

請繼續往下閱讀...

尹昭德（右）、黃尚禾（左）在《豆腐媽媽》飾演父子，戲裡戲外默契十足。（民視提供）

黃尚禾的角色為尹昭德的律師兒子「雷偉帆」，表面看似乖巧、努力讓父親引以為傲，私下卻有些叛逆，想用自己的方式證明能力。黃尚禾坦言，剛加入劇組時非常緊張，不論是台語台詞、拍攝節奏還是工作流程，都還在適應中，「但一進組就遇到昭德哥，真的讓我安心很多」。

尹昭德（右）、黃尚禾（左）在《豆腐媽媽》飾演父子，戲裡戲外默契十足。（民視提供）

黃尚禾分享，拍攝第一天尹昭德便主動陪他對戲、順台詞，耐心等他消化劇本，「我感受到的不是一個壓力很大的前輩，而是一個很溫暖的爸爸」，他形容那一刻彷彿真的進入了父子角色的狀態，讓演出自然不少。

黃尚禾在《豆腐媽媽》飾演律師，為角色投入大量心力準備專業台詞。（民視提供）

為了讓父子關係更貼近生活，尹昭德還即興加入「籃球設定」，在正式拍攝前問黃尚禾是否會打籃球，並將「從小爸爸帶兒子打球」的生活感融入表演細節中。尹昭德分享，有時一個小動作，就能幫助角色之間建立默契與情感層次。

黃尚禾在《豆腐媽媽》飾演律師，為角色投入大量心力準備專業台詞。（民視提供）

黃尚禾在《豆腐媽媽》飾演律師，為角色投入大量心力準備專業台詞。（民視提供）

尹昭德（右）、黃尚禾（左）在《豆腐媽媽》飾演父子，戲裡戲外默契十足。（民視提供）

談到八點檔拍攝節奏，黃尚禾坦言確實快速又高壓，尤其律師角色有大量專業台詞，心理壓力不小，但讓他感動的是，現場工作人員總是笑著鼓勵、耐心等候，「你會感覺到，大家真的希望你變好、被看見」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法