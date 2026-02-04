自由電子報
娛樂 最新消息

（圖輯）男友視角？Lisa雪地「雪球」大解放！ 躲桌下「嗨喝」不設防

BLACKPINK成員Lisa身材夠辣，也很會穿衣服。（翻攝自IG） BLACKPINK成員Lisa身材夠辣，也很會穿衣服。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女子天團BLACKPINK成員Lisa今（4日）在社群發布一組雪地比基尼辣照，只見她站在雪地裡，身上短版羽絨衣外套裡，只穿了件 黑色比基尼，讓網友忍不住猜想，「這是男友視角嗎？」

Lisa即將和BLACKPINK發行第三張迷你專輯。（翻攝自IG） Lisa即將和BLACKPINK發行第三張迷你專輯。（翻攝自IG）

與世界最強富三代「LV三公子」弗雷德里克·阿爾諾屢被拍到合照的Lisa，雖未親口承認戀情，但也從未大動作撇清關係。面對2月27日韓國時間下午2點發行第三張迷你專輯《DEADLINE》，Lisa顯然想趁宣傳期前好好放鬆一下。

2月27日即將和BP推出第三張迷你專輯《DEADLINE》，Lisa顯然想趁宣傳期前好好放鬆一下。（翻攝自IG） 2月27日即將和BP推出第三張迷你專輯《DEADLINE》，Lisa顯然想趁宣傳期前好好放鬆一下。（翻攝自IG）

BLACKPINK近期才剛結束16個城市、共了33場演出的「BLACKPINK WORLD TOUR DEADLINE」世巡迴演唱會。《DEADLINE》是BLACKPINK繼第二張正規專輯《BORN PINK》之後，時隔3年又5個月才又推出的首張正規專輯。

Lisa坐在度假小木屋暖爐前。（翻攝自IG） Lisa坐在度假小木屋暖爐前。（翻攝自IG）

大方在IG曬出雪地小木屋裡裡外外美麗倩影的Lisa，有坐在壁爐前、站在樓梯扶手前，甚至有一張是直接躲在桌子下方，喝著「飲料」的俏皮生活照，不設訪的姿態和表情，讓網友瘋猜，這是和男友在一起才會出現的撒嬌神情吧！

Lisa開喝的畫面，網友大讚毫不做作。（翻攝自IG） Lisa開喝的畫面，網友大讚毫不做作。（翻攝自IG）

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

