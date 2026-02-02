自由電子報
娛樂 最新消息

袁惟仁離世！前妻陸元琪病倒3天曝心聲 曾催淚寫信「欠我的要還」

陸元琪（右）直播時透露家中發生大事，如今看來應該是指前夫袁惟仁離世一事。（資料照）陸元琪（右）直播時透露家中發生大事，如今看來應該是指前夫袁惟仁離世一事。（資料照）

〔記者張釔泠／綜合報導〕知名音樂人「小胖老師」袁惟仁今天過世，享年57歲，他的前妻陸元琪今早開直播，提到「我們家發生很大的事情」，但她不能多說什麼，如今看來應該是指前夫袁惟仁離世一事。

陸元琪直播時，拿著衛生紙猛擤鼻涕，她提到：「今天我們家發生了一件很大的事情，雖然這個事情，我不能發表任何一切...但是...」，接著又透露這段時間生病，躺了3天，想了很多事情，「好的跟不好的一切，我都感恩所有的發生。」

陸元琪直播時透露家中發生大事。（翻攝自臉書）陸元琪直播時透露家中發生大事。（翻攝自臉書）

袁惟仁過世的消息被證實前，陸元琪也在臉書發文：「農曆臘月十五，國曆2月2。躺了三天養病，今天終於出門了。再一題沒做過的題目，所有事件的線條都變得柔軟，好的、壞的，都是因為有愛才成立的。祝福大家。」

陸元琪生病三天，分享感悟。（翻攝自臉書）陸元琪生病三天，分享感悟。（翻攝自臉書）

陸元琪與袁惟仁2016年離婚，不過2018年袁惟仁在上海重摔陷入昏迷，她仍帶著孩子趕赴探視，並寫下一封「給前夫的信」，喊話他好休息，慢慢醒來，內容還提到「欠我的醒過來記得還給我」、「你是我人生最嚴厲的主考官」，透露複雜的心情，字句讓人心疼。

