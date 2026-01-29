自由電子報
娛樂 最新消息

嚴凱泰21歲女兒正臉照曝光！嚴珮瑜開賓利跑車遭狠酸「連自家車都不開」

嚴凱泰21歲愛女嚴珮瑜近日公開IG帳號，名媛生活也因此攤在眾人眼前。（組合照，翻攝自IG）嚴凱泰21歲愛女嚴珮瑜近日公開IG帳號，名媛生活也因此攤在眾人眼前。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕裕隆集團創辦人嚴凱泰2018年不敵食道癌辭世後，家族成員的動向備受外界關注，21歲女兒嚴珮瑜近日因將IG帳號設為公開，日常生活照、露臉自拍照也一併曝光，相關話題迅速在網路上發酵。不過，最被關注及討論的一張照，是嚴珮瑜的座車竟非自家品牌，不少網友也因此調侃「連自家的車都不開！」

一名網友近日在Threads轉貼嚴珮瑜公開的IG照片，隨圖附文更以羨慕口吻感慨表示，「好扯……這是嚴凱泰女兒嗎？下輩子我也要當豪宅千金！」轉眼間也讓鮮為人知的名媛生活被攤在眾人眼前。沒想到驚喜的是，就連嚴珮瑜本人也現身留言區互動，不過僅以一張圖低調做回應。

嚴珮瑜因座駕為賓利跑車，而非自家品牌旗下遭到調侃。（組合照，翻攝自IG）嚴珮瑜因座駕為賓利跑車，而非自家品牌旗下遭到調侃。（組合照，翻攝自IG）

然而，真正引爆眾人關注及話題的並非嚴珮瑜的外貌，而是她在生活照中所駕駛的座車品牌，竟非自家長年深耕台灣汽車產業的裕隆集團旗下品牌，而是選擇駕駛擁有106年悠久歷史的英國豪奢品牌賓利（Bentley）跑車，部分網友也因此忍不住開酸「他們家真的很堅持不開自家的車，連隨便演一下都不願意」、「竟然連自家的車都不開，不可置信！」、「台灣造車70年真的是一場悲劇，造出富五代一家人」．

事實上，嚴珮瑜過往也曾因感情話題引發風波，2023年被爆出祕戀前裕隆納智捷球星吳季穎，更疑似為愛讓男方取得父親嚴凱泰生前收藏的3隻AP愛彼名錶，其中的2隻總價逼近千萬的經典錶款，甚至一度流入台北知名鐘錶行出售，還傳出裕隆高層為此震怒不已，最終派員將名錶買回，風波才告一段落。

點圖放大body

