娛樂 最新消息

竹聯幫鬼見愁黑白通吃！吳敦拍電影自爆：拿武士刀搶演員

吳敦會踏入電影圈都是因為導演賴慧中。（翻攝自YouTube）吳敦會踏入電影圈都是因為導演賴慧中。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕竹聯幫「鬼見愁」、影視大亨今天（4日）傳出在3日上午病逝，享壽77歲，他橫跨黑白兩道，曾經上遍各大節目，戲如人生。

吳敦在2004年上過《康熙來了》，分享加入演藝圈的過程很好玩，因為他年輕時沒讀書，後來做生意又失敗、錢賠光了，正當一籌莫展時，岳父的鄰居剛好是導演賴慧中，賴慧中推薦他可以拍個電影，反正沒事幹，聽到賴慧中的提議就心動了，就這樣開啟了電影人生。

吳敦透露當初拍電影，得拿武士刀去搶演員。（翻攝自YouTube）吳敦透露當初拍電影，得拿武士刀去搶演員。（翻攝自YouTube）

他回憶起當時的拍片環境很會搶演員，晚上才講好、發了通告，結果對方隔天就被押到霧社去拍戲，「我們一大早五點鐘，車子就往霧社趕，拿著武士刀把人搶回來。」吳敦坦言當時演藝圈的環境就是這樣，不過他本人不需要砍人，人就搶回來了，在那個年代，他的任務就是不讓自己的演員被架走。

蔡康永提問，吳敦坐牢時享受的是五星級待遇？吳敦澄清，他與陳啟禮在監獄中被隔離，還有兩個陪房，完全不能跟別人接觸，就在兩、三坪大的地方看書、寫字，「我們關了六年半，我們全部隔離在一個小區塊裡面，是很可憐的！」吳敦說他們冬天太冷了，吃不下冷食，自己編繩、做架子及刀子，廢物利用做成炊具，反問：「這叫VIP嗎？」

點圖放大
點圖放大

