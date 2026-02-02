自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

【2/2～2/8星座錦囊】天王星順行金牛+水星進雙魚…「6星座」喜接財富雨

農曆年前喜收大好消息！星座專家揭示，本週有「6個星座」喜蒙宇宙大神眷顧，偏財運極佳。農曆年前喜收大好消息！星座專家揭示，本週有「6個星座」喜蒙宇宙大神眷顧，偏財運極佳。

〔娛樂頻道／綜合報導〕期待中樂透、尾牙摸中頭獎、年終獎金大豐收？2月第一週遇上天王星在金牛座順行（2/4），以及水星進雙魚（2/7）兩件星象大事，星座達人「安德魯的賤聲房」觀測天象預告：有「6個星座」喜蒙宇宙大神眷顧，在固定薪資和投資收入之外，偏財運明顯走強，可能是意外獎金、有人還錢、遠方來財、接到一筆意外訂單，或是口袋裡突然掏到錢，甚至連抽獎的中獎機率都極高！  

安德魯一步說明「天王星順行金牛座」對12星座財運管理的影響，他比喻，天王星這顆行星基本上就是占星界的「特斯拉」，請拋棄想靠「省錢＝存錢」或「努力工作＝老闆就會看見我」這種舊思維來發財。

其次，面「對水星進雙魚座」以及本月底即將迎來「2026第一波水逆」，他也提醒12星座的朋友，面對年前擬定的工作合約、投資規劃，都須保持12萬分的警戒心態，因為今年春節假期長達9天，收假日即正式進入水逆陰影期，年前埋下的錯誤決定或小失誤，都可能會在那時現形！ 

 

♈牡羊座

．工作：好的地方是你終於從「原地踏步」變成了「噴射起飛」。之前的阻礙像是被天雷劈開了一樣，你突然覺得路好寬、風好大，你的心好狂。

→要注意：天王星正在毒打你的財宮，這股衝勁很容易讓你產生「我現在辭職去南極賣冰淇淋一定會發財」的幻覺。請冷靜！先看看你的存摺餘額，那點錢可能只夠你買張區間車票，南極離你還很遠。

．感情：你的直率像一記左勾拳，但在雙魚座的感性氛圍下，大家心靈都很脆弱。試著把你的「推土機」模式切換成「小貓撒嬌」，多用點疊字（例如：吃飯飯、睡覺覺），不然對方會以為你是來討債或是來拆遷辦公室的。

．財運：賺錢的速度像閃電（一閃即逝），花錢的速度像黑洞。你這週的財富守恆定律是：只要我不看帳單，我就沒花錢；只要我沒算錢，我就是有錢人。

．健康：容易偏頭痛，主要是因為你腦袋轉速 5000 轉，但身體還在怠速。走路小心撞到桌角，這週你跟家具很不熟，它們隨時會跳出來絆倒你。

．幸運色：辣椒紅、電光橘、金屬鈦

．幸運數字：19, 44, 99

 

♉金牛座

．工作：天王星在你家轉正順行，這對你這種「變動一下會死」的星座來說是種解脫。好處是你終於願意把那份 1998 年的企劃書扔進垃圾桶，嘗試一些聽都沒聽過的新科技。

→要注意：你的「大腦革新」可能表現得太過激進，比如突然想去剪個視覺系髮型，或是穿上平常你根本看不懂的前衛潮服。老闆看到你會以為你被外星人綁架後洗腦了，請循序漸進。

．感情：你會突然對另一半說：「我覺得我們需要改變。」這句話在週五晚上說出來通常會嚇死對方。請立刻解釋清楚你是想換個沙發顏色或換個燈泡，而不是想換個對象，不然你這週末可能要睡走廊。

★財運：終於有錢入帳了，可能是之前的欠款或是意外的獎金。但水星雙魚讓你容易買一堆「廢物美學」的東西，例如一個要價三千元但裝不下手機的小廢包，請克制。

．健康：喉嚨跟頸部壓力大，可能因為你這陣子憋了太多真心話想說。去KTV吼兩下吧，把那些負能量全部噴給麥克風。

．幸運色：森林綠、孔雀藍、美金百元鈔色

．幸運數字：5, 18, 55

 

♊雙子座

．工作：水星（你的守護星，也就是你腦袋的主人）進入雙魚座，這週你的大腦像是裝了太多擴展程式的瀏覽器，隨時會轉圈圈然後卡死。好處是你這週「通靈」能力極強，靠直覺猜測客戶需求竟然還能猜對，這就是傳說中的「盲打」。

→要注意：絕對、絕對不要在半夜兩點喝完酒後回覆老闆的信件！你以為你這樣顯得很認真、很拚命，但在老闆看來，那是一堆夾雜著亂碼、顏文字與酒後真言的災難。

．感情：曖昧對象多到像便利商店的集點卡，但要換到贈品還差得很遠。你這週的渣男/渣女指數偏高，因為水星雙魚讓你連自己想要什麼都不知道，只能先「全都要」。

．財運：容易為了「尋找靈魂」而去報名昂貴的靈修課或買水晶，結果上課時都在睡覺，下課後靈魂依然不知道在哪，但錢包肯定是空了。

．健康：容易過敏，對灰塵、花粉、以及週遭愚蠢的人類都會產生過敏反應。

．幸運色：霧霾灰、薰衣草紫、透明紫

．幸運數字：0, 23, 66

 

♋巨蟹座

．工作：社交圈出現奇人異事，可能會有人邀你加入什麼「改變世界」的神祕計畫。好處是這能打破你平淡如水的繭居生活。

→要注意：你的同情心這週會氾濫成災，像海嘯一樣。如果同事裝可憐說他做不完，請記住：他是故意的！他只是想準時下班去約會，而你卻要在辦公室幫他加班吃冷掉的便當。

．感情：水星雙魚讓你變成「回憶錄作者」，你會突然想起三年前那個雨夜誰沒給你撐傘，或誰偷吃了你的布丁。別糾結了，前任已經在跟別人吃火鍋了，你還在螢幕前幫他算命？

．財運：情緒性消費嚴重。心情不好就想點外送，點了一大堆外送費比餐點貴的東西，點完發現自己根本不餓，只是想看外送員。

．健康：注意消化系統，你這週的胃比你的感情還要脆弱，禁不起一點酸言酸語或麻辣鍋。

．幸運色：珠光白、海鹽藍、月蝕紫

．幸運數字：2, 17, 81

 

♌獅子座

．工作：天王星正面衝擊你的事業宮，這週你要嘛是那個「拯救公司的英雄」，要嘛是那個「把伺服器搞爆的罪魁禍首」。

→要注意：你的自尊心比你的年終獎金還要大。如果有人給你建議，別第一時間覺得人家在挑戰你的王位。有時候人家不是想篡位，只是想提醒你：「大王，你的拉鍊沒拉。」

．感情：你希望另一半把你當偶像崇拜，最好早晚三炷香。但對方這週可能比較想把你當透明人，因為他們也被水星雙魚搞得很暈，自顧不暇。

★財運：適合處理大筆資金，例如還貸款或清算債務，但僅限於「處理」，不適合「揮霍」。別看到特價就覺得不買是對不起祖先。

．健康：注意心血管，別因為看到信用卡帳單上的數字就血壓飆升，那是你自己刷出來的，怪不得別人。

．幸運色：太陽黃、玫瑰金、香檳紅

．幸運數字：1, 10, 88

 

♍處女座

．工作：你的邏輯強迫症遇到了水星雙魚的模糊地帶，這會讓你大抓狂，感覺世界正在崩塌。好處是這能強迫你學會「差不多就行了」，這對你的精神健康與長生不老非常有幫助。

→要注意：Excel裡的公式絕對會出錯！ 因為你這週的腦子裡全是粉紅泡泡或是夢境。請記住：檢查3遍都不嫌多，檢查到你懷疑人生為止。

．感情：另一半想跟你談情、看星星，你卻在糾結他沒把垃圾分類。這週請把你的「批判模式」強制關掉，不然你這週只能跟你的除塵拖把過得很黏膩。

★財運：遠方有財，可能會有國外的朋友找你合作，或是你的代購帳號突然爆單。但要注意跨國匯率，別算錯了。

．健康：腸胃不適是必然的，那是焦慮的副作用。請試著放過自己也放過別人，世界不會因為你少洗一個碗就毀滅。

．幸運色：燕麥色、橄欖綠、冷酷藍

．幸運數字：6, 14, 42

 

♎天秤座

．工作：談判手腕這週簡直是「和平獎」等級。好處是你能說服最難搞的客戶，甚至能讓你的死對頭主動請你喝咖啡。

→要注意：不要為了想讓大家都開心，就答應一些你根本完成不了的承諾。你以為你是千手觀音，實際上你月底會變成崩潰的苦行僧。

 

．感情：激情度提升，但這種熱情像這週的天氣，忽冷忽熱。別在激情之下衝動決定結婚或換房，等月底水逆過後，如果你還記得對方的名字，那才是真愛。

★財運：偏財運強到不行，路邊撿到錢或是抽獎中獎機率高。記得分一點給我（開玩笑的，我只要你按個讚就好）。

．健康：腎臟負荷大，少喝含糖飲料，多喝水！水雖然沒味道，但它能救你的命，也能排你的毒。

．幸運色：莫蘭迪粉、湖水綠、丁香紫

．幸運數字：7, 21, 49

 

♏天蠍座

．工作：受到天王星能量的影響，你的合作夥伴或對手會突然變得很奇怪，甚至可能突然解約或換人。好處是你這週的直覺靈敏到像有雷達，能提早嗅到危機的味道。

→要注意：別試圖用控制欲去綁住別人。天王星是「自由之星」，你抓得越緊，對方跑得越快，最後你手裡只會剩下一團空氣。

．感情：關係可能會有 180 度的大轉變。單身者可能遇到一個讓你覺得「這人是不是瘋子，但我好喜歡」的對象。這種危險的快感會讓你上癮。

★財運：適合清算舊帳。把那些借出去不還的朋友名單拿出來，這週你的氣場適合討債，對方會因為怕你而乖乖還錢。

．健康：注意生殖系統健康，還有別整天臭著一張臉，皺紋長出來後，再貴的保養品都救不了你。

．幸運色：豬肝紅、深夜黑、巧克力棕

．幸運數字：4, 13, 22

 

♐射手座

．工作：雜事堆積如山，你的辦公桌看起來像剛被龍捲風掃過，很像是某種現代藝術現場。好處是天王星順行會讓你突然找到超高效（或超懶散）的工作方法。

→要注意：同事這週很雷，會問一些讓你懷疑他是不是沒帶大腦出門的問題。請保持優雅，內心翻白眼即可，別真的罵出聲，辦公室隔音沒你想像得好。

．感情：你很想逃離現實去遠方（例如去冰島看極光），但另一半只想拉著你在沙發上看單身即地獄。請學會享受這種平凡的快樂，至少家裡沒那麼冷。

★財運：會有小驚喜，比如在很久沒穿的外套口袋發現兩百塊。雖然不多，但剛好夠你買杯珍珠奶茶慰勞自己。

．健康：肝臟壓力大。別再以為熬夜是在「投資未來」，你只是在投資藥局。

．幸運色：螢光黃、靛青色、熱情紅

．幸運數字：3, 12, 33

 

♑魔羯座

．工作：你的創意爆棚，這對一向走穩健（死板）路線的你來說非常反常。好處是上司會覺得你終於「活過來了」，不再像個AI機器人。

→要注意：你的幽默感可能帶有太重的土象色彩（冷笑話），大家會分不清你是在開玩笑還是在威脅要開除他們。

．感情：桃花運很強，但你這週看誰都覺得「這人沒我有前途」或是「他存摺有幾位數」。收起你的面試官臉孔，這是在約會，不是在徵才。

．財運：適合把錢花在「自我增值」上，比如買幾本專業書。雖然你可能只會看封面，但放在桌上至少看起來很專業。

．健康：骨骼關節要小心。別為了展現你還年輕，就去嘗試什麼高強度的運動，骨折一點都不浪漫。

．幸運色：炭灰黑、深咖色、海軍藍

．幸運數字：8, 20, 36

 

♒水瓶座

．工作：天王星是你的守護星，這週順行後你就是全場最亮的那顆星。大家還在對著電腦困惑時，你已經看到2030年的發展趨勢了。

→要注意：你說話太過超前，導致地球人（特別是你的老闆）可能聽不懂。請試著翻譯成人類語言，不然你會變得很孤獨，像是在對空氣演講。

．感情：你需要極大的個人空間。如果另一半這週黏著你問「你在幹嘛」，你可能會想把他發射到外太空去。記得給對方留個逃生艙，別做太絕。

．財運：家居相關的支出增加，可能是因為你想換個更有科技感的馬桶或智能燈泡。錢花在提升生活品質上，你倒是挺大方的。

．健康：血液循環差，腳部容易冰冷。去泡個腳吧，別老是覺得自己是外星人不會生病，外星人也是會感冒的。

．幸運色：霓虹藍、數位紫、金屬銀

．幸運數字：11, 25, 77

 

♓雙魚座

．工作：水星進命宮，你現在說話帶有魔力，甚至有點迷幻效果。好處是你很能激勵人心，壞處是你答應別人的事，你自己轉頭就跟著水蒸氣一起忘光了。

→要注意：專業形象可能有點模糊，別在開會時神遊到宇宙邊緣去。重要文件請存好，月底水逆你是第一災區，現在不備份，月底會哭。

．感情：你就是這週的粉紅泡泡製造機。單身者容易遇到浪漫邂逅，但請張大眼睛確認對方是真人，而不是什麼網路上的「殺豬盤」騙子。

．財運：錢財流失在莫名其妙的地方，比如「這杯咖啡的拉花好美，我要買兩杯拍美照」這種原因。小心你的存款會瞬間減少。

．健康：容易嗜睡、恍神。你這週的活動範圍建議不要離床太遠，出門記得摸摸口袋有沒有帶鑰匙。

．幸運色：知更鳥蛋藍、夢幻紫、薄荷綠

．幸運數字：2, 22, 92

 

【天王星在金牛座順行（2/4）：價值觀的「暴力拆遷」】

天王星這顆行星基本上就是占星界的「特斯拉」——電動、前衛、有時候還會自動駕駛到溝裡。它在金牛座（管錢、管土地、管你愛不愛吃肉）順行，意味著從這天起，那些讓你覺得「老掉牙」的價值觀會集體崩塌。

如果你還想靠「阿嬤教我的存錢法」或「只要努力工作老闆就會看見我」這種老方法發財，天王星會用雷劈醒你。它在告訴你：世界變了，如果你不變，那就等著被雷劈。

 

【水星進雙魚（2/7）：大型迷幻斷片現場】

當代表邏輯的水星掉進了充滿粉紅泡泡和酒精的雙魚座，簡直就是一場大災難。

1.合約內容：看起來感人肺腑、充滿願景，讀起來像是在看勵志小說。但如果你這週急著簽下去，月底水逆時你可能會發現，合約裡那些「感性的大餅」全是為了掩蓋那個「沒人要扛的責任陷阱」。

2.通訊軟體：這週最常發生的鬼故事是—──「腦內發送」。你盯著螢幕，在腦子裡回覆了一大串得體又完美的解釋，心滿意足地放下手機。兩小時後發現，你手根本沒動，訊息還停在草稿區。這是標準的水象雙魚座斷片，建議發完訊息後，掐一下大腿確認自己還在同一個三度空間裡。

3.月底逆行預警：現在講的所有承諾（特別是男人的嘴），到月底都會像泡沫一樣消失。別怪我沒提醒你，這週聽到的「我愛你」或「下個月加薪」，請把它當成背景音樂就好。

 

☆民俗說法僅供參考☆

YouTube：點這裡
臉書：點這裡
IG：點這裡
apple podcast：點這裡
KKBOX：點這裡
threads：點這裡

 

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中