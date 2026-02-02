【2/2～2/8星座錦囊】天王星順行金牛+水星進雙魚…「6星座」喜接財富雨

農曆年前喜收大好消息！星座專家揭示，本週有「6個星座」喜蒙宇宙大神眷顧，偏財運極佳。

〔娛樂頻道／綜合報導〕期待中樂透、尾牙摸中頭獎、年終獎金大豐收？2月第一週遇上天王星在金牛座順行（2/4），以及水星進雙魚（2/7）兩件星象大事，星座達人「安德魯的賤聲房」觀測天象預告：有「6個星座」喜蒙宇宙大神眷顧，在固定薪資和投資收入之外，偏財運明顯走強，可能是意外獎金、有人還錢、遠方來財、接到一筆意外訂單，或是口袋裡突然掏到錢，甚至連抽獎的中獎機率都極高！

安德魯一步說明「天王星順行金牛座」對12星座財運管理的影響，他比喻，天王星這顆行星基本上就是占星界的「特斯拉」，請拋棄想靠「省錢＝存錢」或「努力工作＝老闆就會看見我」這種舊思維來發財。

其次，面「對水星進雙魚座」以及本月底即將迎來「2026第一波水逆」，他也提醒12星座的朋友，面對年前擬定的工作合約、投資規劃，都須保持12萬分的警戒心態，因為今年春節假期長達9天，收假日即正式進入水逆陰影期，年前埋下的錯誤決定或小失誤，都可能會在那時現形！

♈牡羊座

．工作：好的地方是你終於從「原地踏步」變成了「噴射起飛」。之前的阻礙像是被天雷劈開了一樣，你突然覺得路好寬、風好大，你的心好狂。

→要注意：天王星正在毒打你的財宮，這股衝勁很容易讓你產生「我現在辭職去南極賣冰淇淋一定會發財」的幻覺。請冷靜！先看看你的存摺餘額，那點錢可能只夠你買張區間車票，南極離你還很遠。

．感情：你的直率像一記左勾拳，但在雙魚座的感性氛圍下，大家心靈都很脆弱。試著把你的「推土機」模式切換成「小貓撒嬌」，多用點疊字（例如：吃飯飯、睡覺覺），不然對方會以為你是來討債或是來拆遷辦公室的。

．財運：賺錢的速度像閃電（一閃即逝），花錢的速度像黑洞。你這週的財富守恆定律是：只要我不看帳單，我就沒花錢；只要我沒算錢，我就是有錢人。

．健康：容易偏頭痛，主要是因為你腦袋轉速 5000 轉，但身體還在怠速。走路小心撞到桌角，這週你跟家具很不熟，它們隨時會跳出來絆倒你。

．幸運色：辣椒紅、電光橘、金屬鈦

．幸運數字：19, 44, 99

♉金牛座

．工作：天王星在你家轉正順行，這對你這種「變動一下會死」的星座來說是種解脫。好處是你終於願意把那份 1998 年的企劃書扔進垃圾桶，嘗試一些聽都沒聽過的新科技。

→要注意：你的「大腦革新」可能表現得太過激進，比如突然想去剪個視覺系髮型，或是穿上平常你根本看不懂的前衛潮服。老闆看到你會以為你被外星人綁架後洗腦了，請循序漸進。

．感情：你會突然對另一半說：「我覺得我們需要改變。」這句話在週五晚上說出來通常會嚇死對方。請立刻解釋清楚你是想換個沙發顏色或換個燈泡，而不是想換個對象，不然你這週末可能要睡走廊。

★財運：終於有錢入帳了，可能是之前的欠款或是意外的獎金。但水星雙魚讓你容易買一堆「廢物美學」的東西，例如一個要價三千元但裝不下手機的小廢包，請克制。

．健康：喉嚨跟頸部壓力大，可能因為你這陣子憋了太多真心話想說。去KTV吼兩下吧，把那些負能量全部噴給麥克風。

．幸運色：森林綠、孔雀藍、美金百元鈔色

．幸運數字：5, 18, 55

♊雙子座

．工作：水星（你的守護星，也就是你腦袋的主人）進入雙魚座，這週你的大腦像是裝了太多擴展程式的瀏覽器，隨時會轉圈圈然後卡死。好處是你這週「通靈」能力極強，靠直覺猜測客戶需求竟然還能猜對，這就是傳說中的「盲打」。

→要注意：絕對、絕對不要在半夜兩點喝完酒後回覆老闆的信件！你以為你這樣顯得很認真、很拚命，但在老闆看來，那是一堆夾雜著亂碼、顏文字與酒後真言的災難。

．感情：曖昧對象多到像便利商店的集點卡，但要換到贈品還差得很遠。你這週的渣男/渣女指數偏高，因為水星雙魚讓你連自己想要什麼都不知道，只能先「全都要」。

．財運：容易為了「尋找靈魂」而去報名昂貴的靈修課或買水晶，結果上課時都在睡覺，下課後靈魂依然不知道在哪，但錢包肯定是空了。

．健康：容易過敏，對灰塵、花粉、以及週遭愚蠢的人類都會產生過敏反應。

．幸運色：霧霾灰、薰衣草紫、透明紫

．幸運數字：0, 23, 66

♋巨蟹座

．工作：社交圈出現奇人異事，可能會有人邀你加入什麼「改變世界」的神祕計畫。好處是這能打破你平淡如水的繭居生活。

→要注意：你的同情心這週會氾濫成災，像海嘯一樣。如果同事裝可憐說他做不完，請記住：他是故意的！他只是想準時下班去約會，而你卻要在辦公室幫他加班吃冷掉的便當。

．感情：水星雙魚讓你變成「回憶錄作者」，你會突然想起三年前那個雨夜誰沒給你撐傘，或誰偷吃了你的布丁。別糾結了，前任已經在跟別人吃火鍋了，你還在螢幕前幫他算命？

．財運：情緒性消費嚴重。心情不好就想點外送，點了一大堆外送費比餐點貴的東西，點完發現自己根本不餓，只是想看外送員。

．健康：注意消化系統，你這週的胃比你的感情還要脆弱，禁不起一點酸言酸語或麻辣鍋。

．幸運色：珠光白、海鹽藍、月蝕紫

．幸運數字：2, 17, 81

♌獅子座

．工作：天王星正面衝擊你的事業宮，這週你要嘛是那個「拯救公司的英雄」，要嘛是那個「把伺服器搞爆的罪魁禍首」。

→要注意：你的自尊心比你的年終獎金還要大。如果有人給你建議，別第一時間覺得人家在挑戰你的王位。有時候人家不是想篡位，只是想提醒你：「大王，你的拉鍊沒拉。」

．感情：你希望另一半把你當偶像崇拜，最好早晚三炷香。但對方這週可能比較想把你當透明人，因為他們也被水星雙魚搞得很暈，自顧不暇。

★財運：適合處理大筆資金，例如還貸款或清算債務，但僅限於「處理」，不適合「揮霍」。別看到特價就覺得不買是對不起祖先。

．健康：注意心血管，別因為看到信用卡帳單上的數字就血壓飆升，那是你自己刷出來的，怪不得別人。

．幸運色：太陽黃、玫瑰金、香檳紅

．幸運數字：1, 10, 88

♍處女座

．工作：你的邏輯強迫症遇到了水星雙魚的模糊地帶，這會讓你大抓狂，感覺世界正在崩塌。好處是這能強迫你學會「差不多就行了」，這對你的精神健康與長生不老非常有幫助。

→要注意：Excel裡的公式絕對會出錯！ 因為你這週的腦子裡全是粉紅泡泡或是夢境。請記住：檢查3遍都不嫌多，檢查到你懷疑人生為止。

．感情：另一半想跟你談情、看星星，你卻在糾結他沒把垃圾分類。這週請把你的「批判模式」強制關掉，不然你這週只能跟你的除塵拖把過得很黏膩。

★財運：遠方有財，可能會有國外的朋友找你合作，或是你的代購帳號突然爆單。但要注意跨國匯率，別算錯了。

．健康：腸胃不適是必然的，那是焦慮的副作用。請試著放過自己也放過別人，世界不會因為你少洗一個碗就毀滅。

．幸運色：燕麥色、橄欖綠、冷酷藍

．幸運數字：6, 14, 42

♎天秤座

．工作：談判手腕這週簡直是「和平獎」等級。好處是你能說服最難搞的客戶，甚至能讓你的死對頭主動請你喝咖啡。

→要注意：不要為了想讓大家都開心，就答應一些你根本完成不了的承諾。你以為你是千手觀音，實際上你月底會變成崩潰的苦行僧。

．感情：激情度提升，但這種熱情像這週的天氣，忽冷忽熱。別在激情之下衝動決定結婚或換房，等月底水逆過後，如果你還記得對方的名字，那才是真愛。

★財運：偏財運強到不行，路邊撿到錢或是抽獎中獎機率高。記得分一點給我（開玩笑的，我只要你按個讚就好）。

．健康：腎臟負荷大，少喝含糖飲料，多喝水！水雖然沒味道，但它能救你的命，也能排你的毒。

．幸運色：莫蘭迪粉、湖水綠、丁香紫

．幸運數字：7, 21, 49

♏天蠍座

．工作：受到天王星能量的影響，你的合作夥伴或對手會突然變得很奇怪，甚至可能突然解約或換人。好處是你這週的直覺靈敏到像有雷達，能提早嗅到危機的味道。

→要注意：別試圖用控制欲去綁住別人。天王星是「自由之星」，你抓得越緊，對方跑得越快，最後你手裡只會剩下一團空氣。

．感情：關係可能會有 180 度的大轉變。單身者可能遇到一個讓你覺得「這人是不是瘋子，但我好喜歡」的對象。這種危險的快感會讓你上癮。

★財運：適合清算舊帳。把那些借出去不還的朋友名單拿出來，這週你的氣場適合討債，對方會因為怕你而乖乖還錢。

．健康：注意生殖系統健康，還有別整天臭著一張臉，皺紋長出來後，再貴的保養品都救不了你。

．幸運色：豬肝紅、深夜黑、巧克力棕

．幸運數字：4, 13, 22

♐射手座

．工作：雜事堆積如山，你的辦公桌看起來像剛被龍捲風掃過，很像是某種現代藝術現場。好處是天王星順行會讓你突然找到超高效（或超懶散）的工作方法。

→要注意：同事這週很雷，會問一些讓你懷疑他是不是沒帶大腦出門的問題。請保持優雅，內心翻白眼即可，別真的罵出聲，辦公室隔音沒你想像得好。

．感情：你很想逃離現實去遠方（例如去冰島看極光），但另一半只想拉著你在沙發上看單身即地獄。請學會享受這種平凡的快樂，至少家裡沒那麼冷。

★財運：會有小驚喜，比如在很久沒穿的外套口袋發現兩百塊。雖然不多，但剛好夠你買杯珍珠奶茶慰勞自己。

．健康：肝臟壓力大。別再以為熬夜是在「投資未來」，你只是在投資藥局。

．幸運色：螢光黃、靛青色、熱情紅

．幸運數字：3, 12, 33

♑魔羯座

．工作：你的創意爆棚，這對一向走穩健（死板）路線的你來說非常反常。好處是上司會覺得你終於「活過來了」，不再像個AI機器人。

→要注意：你的幽默感可能帶有太重的土象色彩（冷笑話），大家會分不清你是在開玩笑還是在威脅要開除他們。

．感情：桃花運很強，但你這週看誰都覺得「這人沒我有前途」或是「他存摺有幾位數」。收起你的面試官臉孔，這是在約會，不是在徵才。

．財運：適合把錢花在「自我增值」上，比如買幾本專業書。雖然你可能只會看封面，但放在桌上至少看起來很專業。

．健康：骨骼關節要小心。別為了展現你還年輕，就去嘗試什麼高強度的運動，骨折一點都不浪漫。

．幸運色：炭灰黑、深咖色、海軍藍

．幸運數字：8, 20, 36

♒水瓶座

．工作：天王星是你的守護星，這週順行後你就是全場最亮的那顆星。大家還在對著電腦困惑時，你已經看到2030年的發展趨勢了。

→要注意：你說話太過超前，導致地球人（特別是你的老闆）可能聽不懂。請試著翻譯成人類語言，不然你會變得很孤獨，像是在對空氣演講。

．感情：你需要極大的個人空間。如果另一半這週黏著你問「你在幹嘛」，你可能會想把他發射到外太空去。記得給對方留個逃生艙，別做太絕。

．財運：家居相關的支出增加，可能是因為你想換個更有科技感的馬桶或智能燈泡。錢花在提升生活品質上，你倒是挺大方的。

．健康：血液循環差，腳部容易冰冷。去泡個腳吧，別老是覺得自己是外星人不會生病，外星人也是會感冒的。

．幸運色：霓虹藍、數位紫、金屬銀

．幸運數字：11, 25, 77

♓雙魚座

．工作：水星進命宮，你現在說話帶有魔力，甚至有點迷幻效果。好處是你很能激勵人心，壞處是你答應別人的事，你自己轉頭就跟著水蒸氣一起忘光了。

→要注意：專業形象可能有點模糊，別在開會時神遊到宇宙邊緣去。重要文件請存好，月底水逆你是第一災區，現在不備份，月底會哭。

．感情：你就是這週的粉紅泡泡製造機。單身者容易遇到浪漫邂逅，但請張大眼睛確認對方是真人，而不是什麼網路上的「殺豬盤」騙子。

．財運：錢財流失在莫名其妙的地方，比如「這杯咖啡的拉花好美，我要買兩杯拍美照」這種原因。小心你的存款會瞬間減少。

．健康：容易嗜睡、恍神。你這週的活動範圍建議不要離床太遠，出門記得摸摸口袋有沒有帶鑰匙。

．幸運色：知更鳥蛋藍、夢幻紫、薄荷綠

．幸運數字：2, 22, 92

【天王星在金牛座順行（2/4）：價值觀的「暴力拆遷」】

天王星這顆行星基本上就是占星界的「特斯拉」——電動、前衛、有時候還會自動駕駛到溝裡。它在金牛座（管錢、管土地、管你愛不愛吃肉）順行，意味著從這天起，那些讓你覺得「老掉牙」的價值觀會集體崩塌。

如果你還想靠「阿嬤教我的存錢法」或「只要努力工作老闆就會看見我」這種老方法發財，天王星會用雷劈醒你。它在告訴你：世界變了，如果你不變，那就等著被雷劈。

【水星進雙魚（2/7）：大型迷幻斷片現場】

當代表邏輯的水星掉進了充滿粉紅泡泡和酒精的雙魚座，簡直就是一場大災難。

1.合約內容：看起來感人肺腑、充滿願景，讀起來像是在看勵志小說。但如果你這週急著簽下去，月底水逆時你可能會發現，合約裡那些「感性的大餅」全是為了掩蓋那個「沒人要扛的責任陷阱」。

2.通訊軟體：這週最常發生的鬼故事是—──「腦內發送」。你盯著螢幕，在腦子裡回覆了一大串得體又完美的解釋，心滿意足地放下手機。兩小時後發現，你手根本沒動，訊息還停在草稿區。這是標準的水象雙魚座斷片，建議發完訊息後，掐一下大腿確認自己還在同一個三度空間裡。

3.月底逆行預警：現在講的所有承諾（特別是男人的嘴），到月底都會像泡沫一樣消失。別怪我沒提醒你，這週聽到的「我愛你」或「下個月加薪」，請把它當成背景音樂就好。

