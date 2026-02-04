自由電子報
娛樂 電視

啦啦隊女孩出車禍「大面積受傷」 帶傷出席做公益曝近況

〔記者林欣穎／台北報導〕啦啦隊女孩各務礼美奈、十一、飛飛、貝拉，化身「愛分紅」公益大使，為紅心字會弱勢家庭、獨居長者募捐愛心年菜及祝福紅包，讓他們年節不飢餓，也能平安過好年。

日前騎車摔傷的啦啦隊女孩飛飛，更是帶著全身傷，也堅持要來做公益，她說，每一份年菜的背後，都是一句未曾說出口的關懷：「你們並不孤單，今年，我們一起過年。」

啦啦隊女孩飛飛（右二）摔車全身傷仍出席公益活動，好友各務礼美奈（左起）、貝拉、十一獻上關心慰問。（紅心字會提供）啦啦隊女孩飛飛（右二）摔車全身傷仍出席公益活動，好友各務礼美奈（左起）、貝拉、十一獻上關心慰問。（紅心字會提供）

飛飛表示，前幾天下雨，騎摩托車時打滑摔車，左手手臂、手腕、左大腿、膝蓋都有大面積擦傷，摔車當下，自己還強忍疼痛爬起來騎車去醫院，回家的路上回想摔車的過程才難過的哭出來。現在每天都會乖乖去醫院換藥，也有去廟裡拜拜。

啦啦隊女孩各務礼美奈說，弱勢家庭裡的小朋友，在大家歡慶春節時，無法擁有一家團聚圍爐之外，就連象徵新年祝福的壓歲錢紅包也沒著落時，覺得很替他們感到心疼；因為小時候，過年最期待的就是收到大人們給的新年紅包，滿心的喜悅，還會壓在床頭下當壓歲錢，睡覺還會時不時的拿起紅包來看。台日混血的她也說，自己很喜歡過年，因為可以過二次年，年節期間會去拜拜、點光明燈、安太歲，坦言自己不會特別控制食量，因為運動量很大，所以不怕胖。

啦啦隊女孩貝拉（左起）、各務礼美奈、飛飛、十一募年菜送暖。（紅心字會提供）啦啦隊女孩貝拉（左起）、各務礼美奈、飛飛、十一募年菜送暖。（紅心字會提供）

馬來西亞籍的貝拉，則是會回大馬過年，還跟女孩們相約一起「撈生」她說，馬來西亞華人農曆過年時的一項特色賀年食品，將多種色彩繽紛的食材擺放後，所有人拿著筷子站在周圍，一同喊著「發財啦」、「旺啦」等吉祥話並將食材高高撈起，象徵風生水起，越撈越旺！

女孩十一說，習慣晚睡的緣故，所以平常就已經是在守歲了；自嘲不怕變胖，因為本來就已經是吃很多了，她說，「別人都是吃一小碗，我是吃一整晚。」所以我跟家人圍爐時，都是不知不覺的就吃了一整晚。

紅心字會表示：目前至少需要800份年菜，盼望社會各界響應，讓弱勢家庭過好年，呼籲大家年節前伸出援手，捐助善款或物資，讓弱勢家庭、獨居長者平安過好年。

點圖放大
點圖放大

