具俊曄唯一心願曝光！授權揭露大S病逝細節 崩潰哭到說不出話

韓國製作單位親自前往金寶山悼念大S、慰問具俊曄。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／台北報導〕大S病逝剛滿一週年，韓國節目《名人生老病死的秘密》特別製作一個小時的專題報導，揭露大S病逝的相關細節，為什麼都是由韓國電視台率先報導？原來具俊曄是希望大家都不要忘記大S。

具俊曄不管颳風下雨都會來陪大S。（翻攝自YouTube）

大S在日本病逝的消息，先是由台灣一名網友所揭露，外界只知道大S在S家家族旅行的過程中病逝，其他相關細節並不清楚。不過昨天播出的《名人生老病死的秘密》中，透露大S在發病的第一時間選擇回台灣，而非赴大醫院就醫，最後在前往機場的路程上心臟驟停，送到醫院急救14小時後不治。

節目組公開與具俊曄的對話，下雨天也要來陪大S的原因，是因為大S比他更辛苦。（翻攝自YouTube）

具俊曄在愛妻逝世後，幾乎每天都前往金寶山的墓園陪伴大S，製作單位也親自來台拍攝。有一天下大雨，具俊曄仍現身金寶山，製作組公開雙方對話，製作組說：「你好，其實因為今天下雨，我們以為你不會過來了。」具俊曄回應：「當然要來啊…熙媛比我辛苦地躺在那裡…」。

現場嘉賓聽到大S、具俊曄的故事，都紛紛流下眼淚，主持人張度練轉述，具俊曄對於任何問題幾乎都說不出話，且都哭個不停，「他不想讓大家看到這副模樣，所以不接受訪問。」不過張度練轉達具俊曄的心願，「希望所有深愛著熙媛的人，永遠都不要忘記她。」

