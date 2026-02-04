自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

具俊曄唯一心願曝光！授權揭露大S病逝細節 崩潰哭到說不出話

韓國製作單位親自前往金寶山悼念大S、慰問具俊曄。（翻攝自YouTube）韓國製作單位親自前往金寶山悼念大S、慰問具俊曄。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／台北報導〕大S病逝剛滿一週年，韓國節目《名人生老病死的秘密》特別製作一個小時的專題報導，揭露大S病逝的相關細節，為什麼都是由韓國電視台率先報導？原來具俊曄是希望大家都不要忘記大S。

具俊曄不管颳風下雨都會來陪大S。（翻攝自YouTube）具俊曄不管颳風下雨都會來陪大S。（翻攝自YouTube）

大S在日本病逝的消息，先是由台灣一名網友所揭露，外界只知道大S在S家家族旅行的過程中病逝，其他相關細節並不清楚。不過昨天播出的《名人生老病死的秘密》中，透露大S在發病的第一時間選擇回台灣，而非赴大醫院就醫，最後在前往機場的路程上心臟驟停，送到醫院急救14小時後不治。

節目組公開與具俊曄的對話，下雨天也要來陪大S的原因，是因為大S比他更辛苦。（翻攝自YouTube）節目組公開與具俊曄的對話，下雨天也要來陪大S的原因，是因為大S比他更辛苦。（翻攝自YouTube）

具俊曄在愛妻逝世後，幾乎每天都前往金寶山的墓園陪伴大S，製作單位也親自來台拍攝。有一天下大雨，具俊曄仍現身金寶山，製作組公開雙方對話，製作組說：「你好，其實因為今天下雨，我們以為你不會過來了。」具俊曄回應：「當然要來啊…熙媛比我辛苦地躺在那裡…」。

現場嘉賓聽到大S、具俊曄的故事，都紛紛流下眼淚，主持人張度練轉述，具俊曄對於任何問題幾乎都說不出話，且都哭個不停，「他不想讓大家看到這副模樣，所以不接受訪問。」不過張度練轉達具俊曄的心願，「希望所有深愛著熙媛的人，永遠都不要忘記她。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中