娛樂 最新消息

霍諾德爬101撞臉「台灣品牌」Logo！全網笑翻：得意不只一天

艾力克斯霍諾德成功攀登台北101記者會；艾力克斯霍諾德。（資料照，記者潘少棠攝）艾力克斯霍諾德成功攀登台北101記者會；艾力克斯霍諾德。（資料照，記者潘少棠攝）

〔即時新聞／綜合報導〕美國極限自由攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日成功徒手攀登高達508公尺的台北101，全程僅花91分鐘便登頂，震撼全球。相關話題持續延燒，有台灣網友意外發現，霍諾德竟與知名食品品牌「得意的一天」商標人物撞臉，迅速掀起社群熱議。

網友發現霍諾德撞臉「得意的一天」品牌商標。（本報合成，擷取自得意的一天臉書、霍諾德IG）網友發現霍諾德撞臉「得意的一天」品牌商標。（本報合成，擷取自得意的一天臉書、霍諾德IG）

一名網友26日晚間在Threads貼出「得意的一天」的商標圖片，畫面中是一名身穿紅色上衣的短髮男子露出燦爛笑容，並同時附上霍諾德25日成功登上台北101、在頂端自拍的照片，幽默寫下「不懂就問：這是台灣Alex嗎？」。

貼文曝光後迅速爆紅，短短一天便累積11萬個讚、109萬次瀏覽。大批網友笑翻回應，甚至製作大量梗圖洗版，「台灣真的是梗圖產地」、「整瓶乾完就能跟他一樣強嗎」、「原來他早就有代言…難怪那麼眼熟，原來在台灣已經深根很久了」、「確實很得意」、「他本人一定沒想到會被做這麼多梗圖」、「爬上101應該不只得意的一天，是得意很多天」、「笑死，害我馬上把冰箱的葵花油拿出來看」。

在 Threads 查看

點圖放大header
點圖放大body

