娛樂 最新消息

張凌赫從打手變君王 「拍厲得」驚呆粉絲

張凌赫熱愛攝影。（翻攝自網路）張凌赫熱愛攝影。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星張凌赫正在橫店拍古裝劇《歸鸞》，挑戰從市井底層逆襲至巔峰的君王「蕭厲」，今（1）日他在群平台分享了一組片場攝影作品，巧妙利用新戲的角色名大玩諧音梗回應「拍厲得」。這組極具故事感的照片，專業度驚呆粉絲，不僅讓他衝上熱搜，還有人形容他是「攝影界闖入者」。

張凌赫經常相機不離身。（翻攝自網路）張凌赫經常相機不離身。（翻攝自網路）

張凌赫從《蒼蘭訣》的長珩仙君走紅後，戲約不斷，去年他在現代治癒劇《愛你》中飾演的中醫師「何蘇葉」，溫潤如玉又體貼溫柔的形象更是深入人心，成為無數觀眾心中的「最佳男朋友」。

最近張凌赫正在橫店拍攝古裝劇《歸鸞》，他在劇中飾演的角色「蕭厲」，從賭坊打手逆襲帝王，角色帶著野草般的生命力與狠勁。戲裡他揮劍打天下，戲外他則用相機展現演戲之外的才藝，用鏡頭擄獲人心。

張凌赫連拍戲都隨身帶著相機。（翻攝自網路）張凌赫連拍戲都隨身帶著相機。（翻攝自網路）

張凌赫熱愛攝影，早在拍攝《雲之羽》與《度華年》期間，他就時常利用工作空檔拍照，最近他的攝影專業度更上一層樓，多次被目擊背著相機穿梭於橫店，甚至在騎馬訓練時仍不忘拿著相機試調參數，被粉絲調侃這部相機就像他的寶貝女友「阿貝貝」，即使他工作再累，只要拿起相機，眼中便有星辰大海。

張凌赫的攝影作品。（翻攝自網路）張凌赫的攝影作品。（翻攝自網路）

張凌赫的攝影作品。（翻攝自網路）張凌赫的攝影作品。（翻攝自網路）

張凌赫的攝影作品。（翻攝自網路）張凌赫的攝影作品。（翻攝自網路）

今天張凌赫在群平台分享一組攝影作品，將橫店的夜景拍得浪漫旖旎，也展現出他對攝影技巧的專業度，而這一組照片「拍厲得」照片，也將粉絲直呼他已從大明星斜槓成了攝影大師了。

