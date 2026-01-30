廖偉凡消失螢光幕20年 曝陪伴百歲臥床母心境

廖偉凡坦言自己花很多時間照顧百歲母親。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕67歲的廖偉凡曾主持經典歌唱節目《五燈獎》，近年鮮少在台灣公開受訪，前晚出席演藝工會尾牙，氣色紅潤。他過去20年前往中國主持節目，直到疫情期間返台，近3年生活重心全放在照顧長臥病榻的百歲母親，也到生技公司擔任顧問，年薪300萬，他自嘲：「我是靠當人形立牌收錢。」

接著談及臥床且插管的媽媽，他語氣充滿不捨，指出媽媽育有5個兒子，自己從小就是最受疼愛的，自認「到了這個時候，不能再在外面繼續流浪」，儘管母親的病況有時讓他擔憂，他仍心懷感恩說：「媽媽已經一百歲，我還能親自照顧她，其實是很慶幸的事。」

他回憶剛返台照顧媽媽一度手足無措，與外籍看護一起幫媽媽洗澡、換床單，某次媽媽因譫妄症突然揮手掙扎，讓他眼前出現一道黑線，這才發現竟是媽媽的排泄物，當場和看護互看一眼，笑了出來；但後來把媽媽清潔乾淨後，他卻難過到落淚，對於不知道該如何照顧老人感到相當受挫。

如今他聘僱2位外籍看護輪流照顧媽媽，才能稍微喘口氣。平日除了照顧媽媽身體狀況，他也很注重自己健康，一週至少跑步4天，健檢報告也僅有膽固醇偏高是紅字。

