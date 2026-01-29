立春做好「財富春耕」 2026下半年獲利多3成

「立春」是為財庫補金的最佳時間點！（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕下週即將迎來24節氣之首「立春」，命理師提醒12生肖的朋友，此時天地萬物將從冬日的「水」行閉藏狀態，步入「木」行主導的生長、向上突破時節；若將這股「木氣」的能量特質，直接映射到財富創造邏輯：它代表著機遇的萌芽、計劃的啟動、行動的擴張與收益的增長潛力，就如同「財富春耕」，從翻土、播種、育苗、種植到幼苗照護，若能根據作物需求，制定合理的灌溉計劃，2026下半年獲利至少多3成。

【立春理財3步驟: 清、定、剪】

研究幸運命理多年菲菲老師，進一步解釋「財富春耕」3步驟的具體實踐方式。她強調，立春的這股「木氣」，雖主生長，但其性屬「曲直」，需要適當引導方能成材，從心智、行為、資源與風險，都須謹慎以對，便能為2026年的財運循環開機、生生不息。

→第1步「盤點清明」：徹底列出所有資產與負債，看清財務淨值的真實起點。

→第2步「目標錨定」：設定一個具體、可衡量、有期限的年度財務核心目標。

→第3步「剪枝行動」：立即取消一項非必要訂閱或消費，將資源導向目標。

這套 「清、定、剪」流程，正是將立春「木氣」從雜亂生長導向有序成果的關鍵儀式。

➤鼠

．財庫補金行動：重點在提升決策效率以利管理財。宜整理所有投資帳戶與合同文件，歸納關鍵條款與日期，做出「繼續、觀察或止損」的明確決斷列表。

➤牛

．財庫補金行動：鞏固核心收入，避免人情損財。宜審視所有自動扣款與訂閱服務，取消不必要的項目。對於朋友的合夥或借貸提議，本季一律採取「暫緩、書面化」原則。

➤虎

．財庫補金行動：穩固正財，防範突發損耗。宜檢查名下車輛、貴重電子產品的保固狀態，並為家庭主要收入來源者檢視保險保障是否充足。

➤兔

．財庫補金行動：將人緣轉化為優質財源。宜梳理人脈清單，主動與能帶來專業知識或市場資訊的朋友聯繫，聚焦交流行業趨勢，而非單純閒聊娛樂。

➤龍

．財庫補金行動：建立娛樂消費預算框架。宜使用記帳軟體，為餐飲、社交娛樂設置月度預算上限，並嚴格遵守，享受快樂的同時守住財庫邊界。

➤蛇

．財庫補金行動：將專業知識系統化、產品化。宜整理過往成功案例或作品集，思考能否將其轉化為標準化服務、線上課程或諮詢方案，開闢新的價值變現路徑。

➤馬

．財庫補金行動：將創意落實為有價值的計劃。宜選擇一個最具潛力的商業點子，為其撰寫簡要的商業計劃書，包括成本、收益與執行時間表，使其從空想進入可評估階段。

➤羊

．財庫補金行動：在合作中明確價值與權益。宜檢視現有合作協議，確保利益分配清晰。任何新合作，務必先小人後君子，將分工與分潤白紙黑字寫明。

➤猴

．財庫補金行動：有效管理並整合人脈資源。宜將人脈按行業、專長分類，思考如何促成不同圈子朋友之間的有價值連結，使自己成為資源的樞紐，而非被動的接收者。

➤雞

．財庫補金行動：透過斷捨離實現能量流通。宜檢視家中貴重但閒置的物品（如名牌包、首飾、電子產品），考慮通過二手平台出售，將「死資產」變為活現金。

➤狗

．財庫補金行動：強化財務夥伴間的信任與規則。宜與重要的財務合夥人（包括配偶）開一次家庭財務會議，同步收支情況，共同審視並確認年度的重大財務目標與紀律。

➤豬

．財庫補金行動：專注本業，以穩健表現鞏固財源。宜主動與上司溝通今年的績效目標與期望薪資，並制定詳細的季度工作計劃，用可預期的出色表現鎖定正財增長。

菲菲老師提醒，「財富春耕」要從清、定、剪3步驟做起。（菲菲老師提供）

【菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符

．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

